Bir ayda iki bakan yardımcısı çıkaran ilçe

Afyon’un Bolvadin ilçesi siyasi tarihinin en şanslı dönemini yaşıyor. 43 bin nüfuslu ilçe bir ay içinde 2 bakan yardımcısı çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcılıklarına bu ilçeden çıkan iki isim atandı.