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Bir facia haberi daha! 7 ölü…

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

android-time 07:53 25 Ağustos 2018
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Bir facia haberi daha! 7 ölü…
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Adıbelli’nin kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil sabah saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

FOTO: AA

FOTO: AA

Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yanındaki kişiler, araçlarda sıkıştı.

FOTO: AA

FOTO: AA

Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden ilk belirlemelere göre Adıbelli ile Karataş’ın da aralarında bulunduğu 3’ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

FOTO: AA

FOTO: AA

Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Ölenler da aynı hastanenin morguna götürüldü.

FOTO: AA

FOTO: AA

AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 09:0425.08.2018
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