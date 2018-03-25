Bir günde 8 derece birden! Havalar ısınıyor yağışlar sürüyor… Meteoroloji’den son hava durumu haberleri…

Bugün dışarı çıkacaklar dikkat, yağmur sürüyor. Yağmurlar sürse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede artacak. Yurdun batı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlar bir süre daha devam edecek ancak son dakika tahminlerine göre hafta ortasından sonra güneşli havaya dair haberler gelecek...

Pazar günü dışarı çıkacakları yurdun büyük bölümünde yağışlı bir hava bekliyor. Yer yer sağanak yağışın etkili olacağı bugün hava sıcaklıkları İstanbul’da 11 derece civarında seyredecek. Meteoroloji’den gelen son dakika haberlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıkları artacak ancak yağışlar bir süre daha devam edecek.

YAĞMUR BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

YARINDAN İTİBAREN ISINIYOR

Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava yarından itibaren adım adım ısınacak ve hafta ortasından sonra yağışlar da duracak.

İstanbul’da 5 günlük hava durumu

Yurtta haftalık haritalı hava durumu;

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19