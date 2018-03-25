Bir günde 8 derece birden! Havalar ısınıyor yağışlar sürüyor… Meteoroloji’den son hava durumu haberleri…

Pazar günü dışarı çıkacakları yurdun büyük bölümünde yağışlı bir hava bekliyor. Yer yer sağanak yağışın etkili olacağı bugün hava sıcaklıkları İstanbul’da 11 derece civarında seyredecek. Meteoroloji’den gelen son dakika haberlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıkları artacak ancak yağışlar bir süre daha devam edecek.
YAĞMUR BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
YARINDAN İTİBAREN ISINIYOR
Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava yarından itibaren adım adım ısınacak ve hafta ortasından sonra yağışlar da duracak.
İstanbul’da 5 günlük hava durumu
Yurtta haftalık haritalı hava durumu;
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19