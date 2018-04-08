7 Nisan Sayısal Loto sonuçları | Bir hafta daha devrederse…

Haftanın Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre bir hafta daha devir gerçekleşirse büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılacak. Haberimizden 7 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılan 1117. hafta Sayısal Loto çekilişi sonucuna ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Bu hafta yapılan çekiliş sonucuna göre 6 bilen olmadığı için Sayısal Loto’da büyük ikramiye devretti. İşte 07.04.2018 MPİ Sayısal Loto sonuçları…

7 NİSAN SAYISAL LOTO SONUCU

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

1, 19, 28, 29, 39, 43



SAYISAL LOTO’DA DEVİR KURALI

Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada da altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

tüm çekilişler 21:15'te gerçekleşiyor ve Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Milli Piyango çekilişleri ise her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşiyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.