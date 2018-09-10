Bir haftalık ‘fıstık’ bilançosu: 8 ölü, 45 yaralı

Tarım işçileri uygun olmayan koşullarda tarlalara, bahçelere taşınmaya devam ediyor. Faciaya davetiye niteliğinde yapılan taşımaların bilançosu ise korkunç. Sadece Gaziantep’te son bir hafta içerisinde meydana gelen 3 trafik kazasında 8 tarım işçisi öldü, 43 tarım işçisi de yaralandı.

Gaziantep'te geçtiğimiz hafta tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının ardından gözler bir kez daha mevsimlik tarım işçilerine çevrildi. Türkiye’de yaşanan iş kazaları ve işçi ölümlerinde ilk sıralardan birini tarım iş kolu alıyor.

Mevsimlik tarım işçileri; hasat zamanları çalışacakları şehirlere veya tarlalara, bağlara ve bahçelere gidip gelirken, tıka basa bindirildikleri kamyonlarda, kamyonetlerde, minibüslerde, traktör römorklarda ölüm yolculuklarına çıkarılıyor.

TARIM İŞÇİLERİ “ÇARESİZİZ” DİYOR

Antep fıstığı hasadının başlamasıyla birlikte fıstık bahçelerinde hasat yapan tarım işçilerinin ulaşımı minibüs, kamyon ya da traktörler ile sağlanıyor. Günlük 50-60 lira yevmiye ile çalışan ve araçların kasalarına balık istifi doluşan işçilerin tehlikeli yolculuğu bazen 20-30 dakika bazen de bir kaç saat sürüyor. İşçiler, aslında yolculuk sırasında tehlikenin farkında olduklarını ancak başka çarelerinin olmadığını belirtiyor.

10 SAAT ÇALIŞMAYA 50-60 TL

Fıstık toplayan ve aralarında çocuk yaştakilerin de bulunduğu işçilerin çalışma süresi ise asgari 10 saat. Her gün sabah 07.00'de çalışmaya başlayan işçilerin bahçelerdeki mesaisi saat 17:00'de bitiyor. Yevmiye sistemiyle çalışan işçilerin 10 saatte büyük kısmı kavurucu güneş altında kazandıkları para ise günlük ortalama 50-60 TL. Bu rakam, bahçe sahibi ile ‘çavuş' diye adlandırılan arabulucular arasındaki pazarlığa değişebiliyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin tamamı sigortasız ve bir kısmı da daha düşük ücret aldıkları için tercih edilen Suriyeliler.

İŞTE BİR HAFTALIK ACI BİLANÇO

Antep fıstığı hasadının sürdüğü Gaziantep'te sadece son bir hafta içerisinde tarım işçilerinin kurban gittiği trafik kazaları şöyle:

2 EYLÜL: Gaziantep’te Oğuzeli ilçesinde ilçesinden Kilis’in Elbeyli ilçesi istikametine fıstık toplamak için giden giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

8 EYLÜL: Osmaniye’den Gaziantep’e tarım işçiliğine gelenleri taşıyan minibüsün Nurdağı ilçesi yakınlarında sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrilmesiyle 8 tarım işçisi yaralandı.

9 EYLÜL: Fıstık işçilerinin bulunduğu kamyonun Şehitkamil ilçesi Tokdemir Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILMALI

Yetkililerin tüm uyarılarına ve yaşanan kazalara rağmen işçilerin kamyonet ve traktör kasalarında ölüme meydan okunurcasına taşınmasına tepki gösteren vatandaşlar, trafik denetimlerinin arttırılmasını istiyor.