Bir haftalık örnek Karatay menüsü

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’la 3 gün boyunca sağlıklı beslenmenin yollarını konuştuk. Altın değerinde öğütler verdi. Şimdi röportajımızı Canan hocanın menüsüyle sonlandırıyoruz.

KARATAY DİYETİ'YLE GENÇ KAL UZUN YAŞA – 4

Aşağıda Karatay Diyeti'yle hazırlanmış örnek liste var. Bu programa göre akşam saat 19.00-20.00'den sonra meyve dahil hiçbir şey yenilmemelidir. Mümkünse yatmadan önce 30-40 dakika kadar yürüyüş yapmalıdır.

PAZARTESİ

Kahvaltı (08.00- 09.00): İki adet yumurta (özgür tavukların doğal yumurtası) suda haşlanarak rafadan ya da kayısı kıvamında hazırlanmış ya da tereyağında omlet de yapılabilir. 8-10 adet tuzu alınmış yeşil ya da siyah zeytin. Bir avuç içi kadar beyaz peynir. 4-5 adet gün kurusu kayısı. Şekersiz bitki çayı, su. Bir ince belli çay bardağı ceviz içi.

Öğle yemeği (13.00-14.00): Bir avuç içi kadar dana söğüş, bol salata ve zeytinyağlı fasulye. Salata olarak dilimlenmiş ya da rendelenmiş turp, havuç veya mevsim salatası. (doğal fermantasyon sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile hazırlanmalıdır)

Bir su bardağı ayran. Arzu edildiği kadar şekersiz bitki çayı ya da su.

Ara öğün (şart değil) 15.00

Yarım su bardağı kadar ceviz.

Şekersiz olarak sevdiğiniz herhangi bir çay ya da taze limonlu su.

Akşam yemeği (18.00- 19.00): Balık (mevsim balığı) yeşil soğan, roka ve turp ile.

Salata (içine doğal fermantasyon sirke, limon, kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile birlikte tane keten tohumu ilave edilerek hazırlanmalıdır)

SALI

Kahvaltı (08.00- 09.00): Kayısı kıvamında suda haşlanmış iki yumurta. (Saf tereyağı ile omlet ya da menemen de yapılabilir.) 8-10 adet tuzsuz zeytin.

Bir avuç içi kadar beyaz peynir. 2-3 adet tuzsuz zeytin. Bir avuç içi kadar beyaz peynir. 2-3 adet yeşil biber (Çarliston). 5-6 adet minik domates. Şekersiz çay ya da süt. Bir ince belli çay bardağı fındık.

Ara öğün (şart değil) (10.00): Yarım su bardağı ceviz. Bol su ya da yeşil çay.

Öğle yemeği (13.00 – 14.00): Bir tabak zeytinyağlı barbunya ya da etli sebze yemeği. Lahana ya da karnabahar salatası. (Çiğ ya da buğulanmış olabilir)

Bir su bardağı ayran ya da bir kase yoğurt.

Ara öğün (şart değil) (15.00): Bir orta boy elma ya da mevsim meyvesi. Bir kase yoğurt. Şekersiz çay ya da bir fincan Türk Kahvesi.

Akşam yemeği (18.00 -19.00): Balık ızgara (Fırında ya da buğulama usulü de pişirilebilir.) Bir tabak pilaki. Roka, yeşil soğan, maydanoz ve bir tatlı kaşığı keten tohumu. (Tüm salatalarda doğal sirke, limon, kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağ ile ilave edilebilir.)

ÇARŞAMBA

Kahvaltı (08.00- 09.00): Kayısı kıvamında suda haşlanmış iki yumurta. (Saf tereyağı ile omlet ya da menemen de yapılabilir) Bir avuç içi kadar beyaz peynir. 2-3 adet tatlı kırmızıbiber. Yeşil çay ya da sevilen bir bitki çayı. Bir ince belli çay bardağı antepfıstığı.

Ara öğün (şart değil) (10.00): Tuzsuz yer fıstığı. (kavrulmamış) Bol su ya da bitki çayı.

Öğle yemeği (12.00-13.00): Bir tabak zeytinyağlı taze yeşil fasulye. 3-4 adet ızgara köfte. 1 kase yoğurt. Turp ve havuç ile rendelenerek hazırlanmış salata ve bir tatlı kaşığı keten tohumu. Bol su veya ayran.

Ara öğün (şart değil) 15.00: Bir elma ya da armut. 1 kase yoğurt.

Akşam yemeği (18.00-19.00): 3-4 kalem kuzu pirzola ya da avuç içiniz kadar bonfile ızgara. Zeytinyağlı enginar ya da 1 tabak taze bakla. Mevsim salatası ve bir tatlı kaşığı keten tohumu.

PERŞEMBE

Kahvaltı (08.00- 09.00): İki yumurta ile hafif ateşte tereyağı ile pişirilmiş peynirli omlet. 8-10 adet tuzsuz zeytin. Bir avuç içi kadar beyaz peynir. 1-2 adet yeşil biber (çarliston) ya da 1-2 adet salatalık. Taze maydanoz ve kırmızı biber. Yeşil çay ya da sevilen bir bitki çayı. Bir ince belli çay bardağı ceviz içi.

Ara öğün (şart değil (10.00): Bir avuç içi kadar tuzsuz yerfıstığı ya da badem içi. Taze limon eklenmiş bol su ya da bitki çayı.

Öğle yemeği (12.00-13.00): Bir avuç kadar daha bonfile ya da 3-4 kalem kuzu pirzola. Bir tabak zeytinyağlı pırasa. 5-6 adet minik domates. Bir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı keten tohumu. Bol su.

Ara öğün (şart değil) (15.00): Bir ufak portakal veya mevsim meyvesi. Bir avuç içi kadar tuzsuz yer fıstığı ya da badem içi.

Akşam yemeği (18.00- 19.00): Izgarada mevsim balığı kırmızı kuru soğan, dilimlenmiş turp ve roka ile. Buğulanmış Brüksel lahanası ve rendelenmiş havuç ya da lahana salatası. Bir tabak piyaz ya da zeytinyağlı barbunya.

CUMA

Kahvaltı (08.00- 09.00): İki yumurta ile hafif ateşte tereyağı ile pişirilmiş omlet. 8-10 adet tuzsuz zeytin. Bir avuç içi kadar beyaz peynir. Taze maydanoz, tatlı kırmızı biber ve 1-2 salatalık. Şekersiz yeşil çay ya da sevilen bir bitki çayı. Bir ince belli çay bardağı fındık.

Ara öğün (şart değil) (10.00): Bir avuç ceviz içi. Bol taze limonlu su ya da bitki çayı.

Öğle yemeği (12.00-13-00): Bir porsiyon şiş kebap. (Yanında pide, pilav, patates kesinlikle yenilmeyecek) Taze yeşil biber, domates, turp, maydanoz, soğan ve sumak.

Bir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı keten tohumu.Bol su ya da ayran.

Ara öğün (şart değil) (15.00): Bir elma ve bir avuç tuzsuz yerfıstığı. Taze limon eklenmiş su ya da şekersiz çay.

Akşam yemeği (18.00-19.00): 3-4 kalem kuzu pirzola. Zeytinyağlı enginar ya da yoğurtlu semizotu salatası.

CUMARTESİ

Kahvaltı (08.00-09.00): Pastırmalı yumurta. 8-10 adet tuzsuz zeytin. Bir avuç içi kadar peynir ve taze maydanoz ya da nane ile birlikte. Şekersiz yeşil çay ya da sevilen bir bitki çayı. Bir ince belli çay bardağı antepfıstığı.

Ara öğün (şart değil) (10.00): Bir avuç içi kadar ceviz içi. Taze limon eklenmiş bol su ya da şekersiz bitki çayı.

Öğle yemeği (12.00-13.00): Bir porsiyon bonfile ızgara. Taze yeşil biber ve domates ya da kuru soğan yoğurt, semizotu ve bir tatlı kaşığı keten tohumu yağı. Bol su veya ayran.

Ara öğün (şart değil) (15.00): Bir ufak boy elma. Şekersiz yeşil çay.

Akşam (18.00-19.00): Balık ızgara. Dilimlenmiş beyaz turp. Bol roka, domates ve taze yeşil soğan ile hazırlanmış salata. İki kibrit kutusu kadar tahin helvası.

PAZAR

Kahvaltı (08.00-09.00): Peynirli omlet ya da pastırmalı yumurta. Bir avuç içi kadar beyaz peynir. 8-10 adet tuzsuz zeytin. Tatlı kırmızı biber, domates, salatalık. Şekersiz yeşil çay ya da sevilen bitki çayı. Bir ince belli çay bardağı ceviz içi.

Ara öğün (şart değil) (10.00): Bir avuç içi kadar ceviz içi. Bol taze limonlu su ya da şekersiz bitki çayı.

Öğle yemeği (12.00-13.00): Bir tabak kuru fasulye, bir avuç içi kadar bonfile veya biftek. (Yanında pilav yenilmeyecek) Bir adet kuru soğan. Çoban salata. Bol su.

Ara öğün (şart değil) (15.00): Bir avuç tuzsuz yer fıstığı. Şekersiz çay.

Akşam (18.00-19.00): Balık ızgara. Taze yeşil soğan, bol roka ve domates. Közlenmiş taze kırmızı biber.

NOT: Karatay Mutfağı kitabındaki yemek tariflerinden kendi tercihinize göre farklı listeler de oluşturabilirsiniz.