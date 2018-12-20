Bir harf yüzünden 7 yıl sonra emekli olabildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı fabrikada bir gün arayla işe başlayan ve isimleri ile soyisimlerini sadece 'H' harfi ayıran 2 kadından biri olan 54 yaşındaki Alime Coşkun, kayıtlarda yaşanılan karışıklık nedeniyle 7 yıl geç emekli oldu. Dün ilk maaşını alan Alime Coşkun, şimdi geriye dönük 7 yıllık maaşını istiyor.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Alime Coşkun), 1991 yılında işe girdi. Bir gün sonra da aynı yerde Halime Coşkun adlı kadın işbaşı yaptı. Ancak iki isim arasındaki tek fark olan ‘H’ harfi Alime Coşkun’un tam 7 yıl geç emekli olmasına neden oldu.

İLGİLİ HABER Emeklilik işlemleri ne kadar sürüyor? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı ne zaman bağlanır?

Coşkun, sigorta primi ve yaşı tutmasına rağmen kayıtlardaki karışıklık nedeniyle emekli edilmedi. Bunun üzerine dava açan Alime Coşkun, 7 yıldır sürdürüdğü hukuk mücadelesini kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt da devreye girdi ve kadının emeklilik dilekçesi 4 Aralık günü kabul edildi. Alime Coşkun, emeklilik maaşına 7 yıl sonra kavuştu.

7 YIL ALAMADIĞI MAAŞINI İSTEDİ

Dün ilk emekli maaşını alan Alime Coşkun, “Aynı işyerinde benimle birlikte Halime Coşkun isminde bir kadın da çalışıyordu. Ama ben başıma böyle bir olay gelene kadar, bu kadının aynı işyerinde olduğunu bilmiyordum. Sonradan farkına vardım ama biraz geç kaldım. Emekli olacağım düşüncesini hayatımdan çıkarmıştım. Emekli olurum demiyordum. Emekli olunca gerçekten inanamadım” dedi. SGK İl Müdürü Yavuz Kurt’a yardımları için teşekkür eden Alime Coşkun, “Mağduriyetim bitmedi. 7 senelik paramı alamadım. Geriye dönük maaşımı da almak için dava açtık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum. Mağduriyetimin tam giderilmesini istiyorum. Mutlu olmuşken, tam mutlu olmak istiyorum” diye konuştu. DHA