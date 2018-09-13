Bir ihtimal daha var! YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ek yerleştirme detayları…

Planladıkları üniversitelere henüz yerleşememiş olanları birçok boş kontenjan bekliyor, ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı ise birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu ne zaman yayınlayacak? Geçen sene ek tercihler ne zaman yapıldı? İşte merak edilen detaylar...

Ek yerleştirmeler yaklaşıyor, ek tercih yapacak olan öğrenciler. toplam 128 bin kişilik boş kontenjanda yer bulmaya çalışacak. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağına dair ipuçları geçtiğimiz senenin ek yerleştirme tarihlerinde yer alıyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE NE KADAR BOŞ KONTENJAN VAR?

31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan verilere göre; devlet üniversiteleri (lisans) kontenjan sayısı 384 bin 448, yerleşen öğrenci sayısı 326 bin 341. Devlet üniversiteleri lisans boş kontenjan 58 bin 107 olarak açıklandı. Devlet üniversiteleri (önlisans) kontenjan sayısı 279 bin 231, yerleşen öğrenci sayısı 257 bin 235, devlet üniversiteleri önlisans boş kontenjan 21 bin 996. Devlet üniversitelerinde lisans ve önlisans boş kontenjan sayısı 80 bin 103.

ÖSYM EK TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM’nin ek tercih süreci, geçtiğimiz yıl 18 Ağustos tarihinde tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından, 25 Ağustos tarihinde alınmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl uygulanan süreç ve bu yıl üniversite kayıtlarının 7 Eylül tarihinde tamamlandığı ele alınırsa, ek tercih işlemlerinin 20 Eylül’e kadar alınmaya başlayacağı öngörülebilir.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek