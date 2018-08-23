Bir kente adını vermişti şimdi zor bulunuyor!

İzmit Körfezi'nde bir dönem ağlara en çok takılan deniz canlısı ıstakoz, artan limanlar, kirlilik ve önlem alınmaması sebebiyle artık çok zor bulunuyor. Antik kent Astakos'a ismini vermiş ve para birimlerini süslemiş olan ıstakozu bugünlerde bulan balıkçılar ise bayram ediyor.

Anadolu’da yaşam başladığı günden bugüne insanların önem verdiği bir yaşam alanı olan ve farklı kültürlerle anılan İzmit Körfezi’nin en önemli kültürlerinden biri Astakos.

Başiskele sahilinde kurulu olan ancak günümüze kadar ulaşan eserlerine pek rastlayamadığımız, var olan ve toprak altında kalan eserlerin ise korunmadığı Astakos’un ismi, İzmit Körfezi’nde o dönemlerde neredeyse deniz kumu kadar çok olan ıstakozdan geliyor. Ancak artık İzmit Körfezi’nin etrafında bulunan limanların körfezin doğal yaşamına zarar vermesinden dolayı bir dönem kente adını veren ıstakozdan eser kalmadı.

Bunun son örneklerinden biri Derince Safiport’ta bulunan liman. Milyonlarca metreküp dolgu malzemesi ile körfezi dolduran limanın doğal yaşam alanlarına zarar vermesi ıstakoz nüfusunu olumsuz olarak fazlasıyla etkiledi.

Istakoz eskiden Kocaeli için çok önemli bir geçim kapısı olduğu için paraların üzerine simgesi bile basılmış.

İzmit’in ilk yerli halkı olarak bilinen Frigler ve Misyalılar, Trakya’dan İzmit Başiskele’ye göç ediyor ve burada büyük bir devlet kuruyor. O dönemde bastıkları paranın bir yüzüne ise kent tanrıçası olarak kayıtlara geçen Olbya, diğer yüzünde ise İzmit Körfezi’nde sürekli avlanan ıstakoz simgesini koyuyorlar.