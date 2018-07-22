Sayısal Loto sonuçları: 21 Temmuz’da 6 bilen çıkmadı! Bir kez daha devrederse…

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi canlı yayınında açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre bir hafta daha devir gerçekleşirse büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılacak. İşte haftanın Sayısal Loto sonucu...

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 133’üncü hafta çekilişi yapıldı. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 4,15, 20, 24, 27 ve 46 olarak belirlendi. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. 4. kez devreden Sayısal Loto bir hafta daha devrederse ikramiye bir 5 rakamı doğru bilenler arasından paylaştırılacak. İşte 21 Temmuz ikramiye dağılımı…

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 203 bin 69 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 133’üncü hafta çekilişinde 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25’er kuruş, 4 bilen bin 328 kişi 79 lira 90’ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi 11 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 3 milyon 617 bin 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye’nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayisine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 903 bin 827 lira 20 kuruş, KDV olarak 1 milyon 926 bin 493 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 75 bin 491 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 21 TEMMUZ

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Sayısal Loto oyununda 6 rakamı doğru olarak tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Bu hafta yapılan yani 21 Temmuz çekilişinde Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 rakamı doğru tahmin eden olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte haftanın Sayısal Loto çekiliş sonucu…

4, 15, 20, 24, 27, 46





İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.