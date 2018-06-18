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Bir köpeğe şiddet haberi daha!

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

android-time 05:29 18 Haziran 2018
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Bir köpeğe şiddet haberi daha!
İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak’ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişi, binanın girişinde yatan köpeğe, defalarca vurdu.Ardından köpeği sürükleyerek dışarı attı.

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Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir grup mahalleli, saldırganı yakalayarak polise teslim etti. Adının Şahin S. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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Aynı mahallede yaşayan 20 hayvan sever, Şahin S.’den şikayetçi oldu. Şahin S.’nin polisteki işlemleri sürüyor.

“ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”

Foto: İHA

Foto: İHA

Sokak Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz, “Bugün itibariyle derneğimiz bir ihbar geldi, Kadıköy’de Rasim Paşa Mahallesinde bir köpeğin darp edildiğini gördük. Bununla ilgili şikayetçi olduk. Şuan karakoldayız şahıs yakalandı. İfadesi alınıyor. Biz olay yerinde değildik. Semtte bulunan hayvan sever arkadaşlarımız, bu kişiyi arıyordu. Buldular. Ellerine sağlık. Köpeği koruma altına aldık. İçeri girip ifademizi verip, şikayetçi olacağız. “dedi. DHA

Son güncelleme: android-time 05:4318.06.2018
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