Bir milyonluk altını yolda bulmuş!

Şişli'de yalnız yaşayan Nilgün A., kendini savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. Bir milyon TL değerindeki altınlar, bir gün sonra otogardaki asayiş uygulaması sırasında Urfa'ya gitmek üzere olan Recep Y.'nin çantasında bulundu. Tutuklandıktan beş ay sonra hakim karşısına çıkan Recep Y., altınları yolda bulduğunu iddia ederek tahliyesini istedi.

Şişli’de yalnız yaşayan Nilgün A., (65) 22 Ocak’ta kendini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtan dolandırıcıların son kurbanlarından biri oldu.

“YAŞINIZA HÜRMETEN TERS KELEPÇE TAKMAK İSTEMİYORUZ”

Dolandırıcılar, telefonla aradıkları Nilgün A.’ya, “Adınız bir çok soygunda geçiyor. Çalınan eşyalar da sizin evinizde muhafaza ediliyormuş. Yaşınıza hürmeten ters kelepçe takmak istemiyoruz. Gelecek olan polislere evdeki altınları teslim edin, parmak izi alınacak” dedi.

BİR MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARI DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ

Hem cep telefonundan hem de ev telefonundan aranan Nilgün A., korkuya kapılarak söylenenleri uygulamayı kabul etti. Evinde bulundurduğu bir milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyasını polis kılığında gelen dolandırıcıya teslim etti.

DOLANDIRICILAR BUNUNLA DA YETİNMEDİ…

Nilgün A.’yı bir gün sonra arayan dolandırıcılar bu kez de, “Operasyon devam ediyor” bahanesiyle yaşlı kadından banka hesabındaki tüm parasını çekmesini istedi. Yaklaşık bir milyon TL hesabı bulunan Nilgün A., parayı çekmek için Şişli’deki bankaya gitti. Banka personeli durumdan şüphelenerek polisi arayınca yaşlı kadın dolandırıldığının farkına vardı. Eşkali alan polis, dolandırıcıların peşine düştü.

ALTINLAR ARASINDA BULUNAN MADALYON DOLANDIRICILARI ELE VERDİ

Olayın yaşandığı 23 Ocak günü Esenler Otogarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, iki yabancı uyruklu kadın ile bir erkeğin telaşlı hareketlerinden şüphelendi. Şanlıurfa otobüsüne binen şüphelileri takibe alan polis, otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada, içi altın dolu çanta bulundu. Altınları inceleyen polisler, İş Bankası tarafından Nilgün A.’nın babası Celal A.’ya verilen madalyonu buldu. 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİYİ TEŞHİS ETTİ

Haber verilmesi üzerine emniyette giden Nilgün A., kendisini dolandıran kişinin gözaltına alınan Recep Y., olduğunu teşhis etti. Yaşlı kadın, kendisine teslim edilen altınların ise büyük kısmının eksik olduğunu söyledi. Recep Y., ile Tacikistanlı Madina S., ve Nasıba K., isimli iki kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Haklarında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 3 sanık, önceki gün hakim karşısına çıktı.

“ALTINLARI YOLDA BULDUM TAHLİYEMİ İSTİYORUM”

Recep Y.’nin avukatı, müvekkilinin aldatıcı unsurları gerçekleştirmediğini savunarak, “Müvekkilim suça konu eşyaları paket halinde yolda bulduğunu daha önce de söylemişti. Müşteki Nihal A., müvekkilimi teşhis ettiğini söylüyor ancak, araştırılması durumunda müvekkilim o tarihlerde Şanlıurfa’da ciğercide olduğu ortaya çıkacaktır” diye konuştu. Sanık Recep Y., de söz konusu altınları paket halinde yolda bulduğunu iddia ederek tahliyesini talep etti.

800 BİN TL’LİK ALTIN GERİ GELMEDİ

Nilgün A., da, “Beni dolandıran kişi Recep Y.’dir. Diğer kadınları da o yönlendirdi. Benden çaldıkları altınlar bana eksik geldi. Şuan ki değeriyle yaklaşık 800 bin TL kaybım var. Altınlarımın geri verilmesini istiyorum” dedi.

MAHKEME SANIKLARIN TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Üç sanığın da tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, yabancı uyruklu 2 kadının interpolde kayıtlarının olup olmadığının sorulmasına karar verdi.