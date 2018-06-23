Bir seçim dönemi böyle geçti

Yarın cumhurbaşkanını ve parlamentoda görev yapacak milletvekillerini seçecek olan vatandaş meydanlara çıkan adaylara notunu da vermiş olacak. İşte kampanya sürecinde yaşananlar:

En renkli mitingleri yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterdiği Muharrem İnce, 4 Mayıs 2018 günü parti rozetini çıkartarak seçim yarışına başladı.Aynı gün Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılan, seçim kampanyasını

Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, bir sonraki gün doğum yeri olan Yalova'nın Elmalık Köyü'nde gazetecilere ailesini tanıttı. İlk büyük mitingini memleketi Yalova'da gerçekleştiren İnce, 65'i il olmak üzere 107 mitingle kampanyasını tamamladı. Merhum Bülent Ecevit'ten bu yana sosyal demokrat siyasetçilerin mitinglerinde görülmemiş sayıda kitlelere seslenmeyi başaran İnce, seçim döneminde en çok konuşulan isim oldu. Katıldığı televizyon programları reyting rekorları kıran İnce, sosyal medya hesaplarını da en yoğun kullanan aday oldu.Twitter'dan kimi zaman rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt veren, kimi zaman seçmenlerine mektup yazan İnce, mitinglerini tüm platformlarda canlı yayınlatıp medya sansürünü de deldi. Sahneye çıkardığı boş benzin bidonlarıyla, barkovizyonda gösterdiği videolarla gündem olan İnce, gece yarısı düzenlediği mitinglerle de Türk siyasi tarihine geçti.

TAMAM mı diye sordu sosyal medya sallandı

İlk mitingini 26 Mayıs'ta Erzurum'da yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 32 şehir dolaştı. Erdoğan'ın “Şayet bir gün milletimiz ‘tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından 2 milyon “T A M A M” tweeti atan vatandaşlar seçime damga vururken, muhalefet de seçim sloganını bulmuş oldu. Erol Olçok'un 15 Temmuz'da darbeciler tarafından şehit edilmesinin ardından, 24 yıl sonra ilk kez farklı bir pazarlama ekibiyle çalışan Erdoğan, geçmiş yıllara göre sönük ve bol gaflı bir kampanya dönemi geçirdi.

Erdoğan'ın bu sözleri çok tartışıldı

Erdoğan'ın Denizli'deki mitinginde ‘Ödemiş seninle gurur duyuyor' sloganları yükselmesi üzerine Erdoğan kalabalığa gülerek ‘Ya arkadaşlar Denizli'de de mi Ödemiş var?” diye sordu.

Erdoğan canlı yayında yanlışlıkla Abdürrahim Karakoç yerine hayatta olan Sezai Karakoç için ‘Allah rahmet eylesin' dedi.

1954 doğumlu olan Erdoğan, muhtarlara yaptığı konuşmada “CHP'nin iktidar olduğu tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu” söyledi.

Erdoğan bir televizyon programında “Biz gelmeden önce MR mı vardı, ultrason mu vardı ama şimdi bakın hepsi var” dedi.

Erdoğan katıldığı bir radyo programında vatandaşların şikayetlerini dinledi ve bunlara “Bakın acaba 15 sene önce evlerde fırın bulabiliyor muyduk, buzdolabı bulabiliyor muyduk” diye yanıt verdi.

Tarsus'ta konuşan Erdoğan, “Komünistlerin köprüleri satmak istediğini ancak Demirel ve Özal'ın sattırmadığını” iddia etti. Oysa Özal'ın satmak isteyip satamadığı köprüyü Erdoğan satışa çıkarmış, ancak daha sona ihaleyi iptal etmişti.

Erdoğan “Üniversiteyi Isparta'da kim kurdu? Biz kurduk” dedi. Ancak Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 1992 yılında Süleyman Demirel

döneminde yapılmıştı.

Erdoğan bir TV programında sağlık politikası için “Geldiğimizde birkaç tane kırık dökük ambulans vardı. Eskiden köpeklerin çektiği ambulans ile götürülürdü. Şimdi paletli ambulanslarla bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

ESKİ DEFTERLER TARTIŞMASI

ERDOĞAN: Bana bak Muharrem. Sana bir şey söyleyeyim.

İNCE: Erdoğan ben sana bakmam çünkü devlet sana bakıyor, sen de yakınlarına bakıyorsun, ben fakir fukaraya bakacağım.

ERDOĞAN: Bol bol geyik muhabbeti yapıyor, biz de arada latife olsun diye takılıyoruz ama artık bu kadar geyik yeter. Bay Muharrem'in eski defterlerini açacağız.

İNCE: Erdoğan eski defterleri açma bak altında kalırsın. Yüzüklerin efendisinin alışveriş listesini açıklayabilirim. Bırak bu işleri iki dakika delikanlı ol, karşıma çık.

CAMİ – DUA BİLMEZSİN ATIŞMASI

ERDOĞAN: Bay Muharrem, dua edemez, Fatiha okuyamaz. Maşallah şimdi camiden çıkmıyor.

İNCE: Senin derdin ayet olsaydı dua olsaydı, bakara – makara diyeni yanında dolaştırmaz tutar kulağından atardın. Camiye gitmemden rahatsız oluyor, neredeyse gelme bizim camiye diyecek.

ERDOĞAN: Senin camide çekilmiş tek bir resmin var mı?

İNCE: Ben camiye fotoğraf çektirmeye değil ibadet için gidiyorum. Seçim için gitmiyorum ki. Bir Müslüman başka bir Müslümana böyle konuşur mu?

KIRAATHANE AÇMA VAADİ…

ERDOĞAN: Bay Muharrem yeni bir projem var, çalmayacaksın ha? Millet kıraathaneleri açacağız.

İNCE: Kıraathane açacağım diyor. Projeye bak projeye! Fabrika aç fabrika! Çalma ha diyor projeyi, bu projeyi kim çalar ya…

ERDOĞAN: Kitabını alıp okuyacak, hem de orada çayını kekini ücretsiz alacak. Buralar adeta hayata ruh katacak ruh!

İNCE: Gençlere iş diyoruz, o bedava kek verecekmiş. Bedava kek yemek isteyen Erdoğan'a, çalışıp kazandığı parayla evine ekmek götürmek isteyen bana oy versin.

Akşener, tülbent devrimi başlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 saat gibi kısa bir sürede 100 bin imza toplayıp 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı oldu.14 Mayıs'ta Ankara'da düzenlediği toplantıyla kampanyasına başlayan Akşener miting meydanlarında sert bir üslup benimsedi. Sosyal medya platformlarını yoğun bir şekilde kullanan ve Twitter hesabı üzerinden kampanya başlatan Akşener, “#TülbentDevrimi”

etiketiyle paylaştığı mesajında, “Tülbent, masumiyetin gücüdür. Sen de katıl! Evine, işyerine, balkonuna, arabana, boynuna, bileğine, başına bağla tülbentini, sen de paylaş fotoğrafını, çoğalarak

geliyoruz!” çağrısında bulundu. Kampanya boyunca mitinglerde kendisine çok sayıda tülbent hediye edilen Akşener “Bu tülbentlerle, bu yemenilerle müze açacağım” dedi.

Demirtaş, telefonla miting düzenledi

HDP'nin Edirne F Tipi Cezaevi'nde 20 aydır tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermesi birçok ilkin yaşanmasına neden oldu. Cumhuriyet tarihinde cezaevinden cumhurbaşkanlığına aday ilk ve tek kişi olan Selahattin Demirtaş, ankesörlü telefonla miting konuşması yaparak Türk siyasi tarihine geçti. Seçim kampanyasını, avukatlarına ilettiği mesajların sosyal medyadan yayımlanmasıyla yürüten ve Twitter'da bir e-miting de düzenleyen Demirtaş, “koğuştaki ketıl (su ısıtıcısı) aracılığıyla sizlere ulaşıyorum” esprisiyle dikkat çekti. TRT'nin cezaevine kurduğu stüdyo ile yüzünü seçmenine 10 dakika da olsa gösterebilen Demirtaş'ın kampanya boyunca yaptığı tahliye taleplerini mahkemeler reddetti.

Perinçek'in OHAL açıklaması dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya, başvuru döneminin son gününde ulaşarak seçim yarışına dahil olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, maddi imkansızlıklara işaret ederek az sayıda miting yaptı. Millet İttifakı'na yönelik çıkışları, OHAL'in devam edeceğine yönelik açıklamaları ve HDP'nin kapatılması vaadi nedeniyle eleştirilen Perinçek, kiracı olarak oturduğu evde düzenlediği basın toplantısı ve 10 bin kitap, tabloları ile bir piyanodan oluşan mal varlığıyla gündeme geldi.

Karamollaoğlu sosyal medyada sivrildi

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçim kampanyasını “geleceğin için #DEĞİŞTİR” temasıyla yürüttü. Maratona

Sivas mitingiyle başlayan SP lideri, sosyal medya üzerinden yürüttüğü reklam ve propaganda faaliyetleriyle dikkat çekti. “Yakarsa dünyayı garipler yakar”, “Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir” ve “Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum, ‘Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” çıkışlarıyla

takipçi sayısını artıran Karamollaoğlu, son olarak “Dolar kuru 4.75 Soğan kuru 6.95” mesajıyla gündem oldu.