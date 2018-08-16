Bir Türkiye’nin bir Yunanistan’ın yaptığına bakın

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması, Yunanistan’ın Türk askeri ve vatandaşlarımıza karşı işledikleri suçların karşılıksız kaldığını belirten eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, “Bunlar halkımıza izah edilmeli” dedi.

ABD'li rahip Brunson ev hapsi güncelliğini korukken, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasına karşın, Yunanistan'ın Türk askerlerine karşı aynı tutumu göstermediğini öne süren eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “ Türkiye, Yunan askerlerini serbest bırakırken, Yunan askerlerinin 1996, 2006 ve 2014'de Türk askerlerine ve Türk vatandaşlarına karşı işlediği suçlar nasıl izah edilecek?” diye sordu.

1 Mart 2018 Perşembe günü Kastanies-Pazarkule sınırı yakınında Türk topraklarına giren 2 Yunan askeri, Türk askerleri tarafından yakalanmış ve Edirne 2.Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeye girmek” ve “Askeri Casusluğa teşebbüs” suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 2.Sulh Ceza Hakimliği'nde, 14 Ağustos 2018'de yapılan duruşmada Teğmen Angelos Mitretodis ve Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis serbest bırakıldı.

YUNAN ASKERLERİNİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Refahyol Hükümeti döneminde, 08 Ekim 1996'da Sakız Adası'nın güneyinde, Türk hava sahasında uçan F-16 savaş uçağımız Yunan jetleri tarafından açılan ateş sonucu Ege Denizi'ne düştü. Pilot Yarbay Osman Çiçekli kurtulurken, Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan uçakla birlikte denize düşerek şehit oldu.

Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, 23 Mayıs 2006'da bir Türk savaş uçağı, Rodos ve Kerpe Adası'nın güneyinde, uluslararası hava sahasında, düz uçuş pozisyonunda uçarken, bir Yunan savaş uçağı tarafından, alttan ve arkadan çarpmak suretiyle düşürüldü. Çarpma sonrasında pilotumuz paraşütle atlayarak canını zor kurtardı. Yunan pilot ise uçağı ile birlikte denize çakılarak öldü. Kaza ve kırım sırasında uçaktan çekilen video görüntülerinde, Yunan pilotun kusurlu olduğu açıkça görüldü.

Uçağımızın pilotu Atina Ceza Mahkemesi tarafından gıyabında yargılandı ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında uluslar arası yakalama ve tevkif müzekkeresi niteliğinde olan kırmızı bülten çıkarıldı.

Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, 14 Nisan 2014'de, Türk tekne kaptanı Mustafa Ateş, Keçi Adası ile Bodrum sahilleri arasında Türk karasularında seyir halinde iken Yunan Sahil Güvenlik Botundan açılan uçaksavar makineli tüfek ateşi ile öldürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Mustafa Ateş'in teknesinde göçmen bulunamadı. Kaptan Ateş, başına ve sırtına isabet eden 8 mermi ile hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, 28 Mayıs 2014'de, Bodrum Turgutreis Çatalada yakınlarında balık avlayan vatandaşlarımızın teknesine, Yunan Sahil Güvenlik Botundan uçaksavar makineli tüfeği ile ateş açıldı. Teknedeki dört vatandaşımız İstanköy Adası'na zorla götürülerek tutuklandı. İki hafta sonra 3 vatandaşımız serbest bırakıldı ancak tekne kaptanı Kaan Camuzoğlu, Pire Koridalos Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevinde tam 13 ay mahkemeye çıkarılmadan bekletilen Camuzoğlu, ölmek üzereyken mahkemeye çıkarılarak tahliye edildi. Camuzoğlu Türkiye'ye döndükten sonra İzmir'deki hastanede hayatını kaybetti.

YUNANİSTAN'A POZİTİF AYRIM YAPIYOR !…

Emekli Kurmay Albsay Ümit Yalım, Yunanistan'ın, 1996 ve 2006 yıllarında düşürdüğü iki adet F 16 uçağının parasını ödemediğini, şehit olan pilotumuz ile yaralanan pilotlarımıza tazminat ödemediğini, 2006 yılında Yunan pilot tarafından düşürülen Türk pilotuna verdiği 4 yıl hapis cezasını ve İnterpolden çıkardığı kırmızı bülteni iptal etmediğini belirtti. Yalım, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“ Yunanistan, askerlerimizin ve vatandaşlarımızı canına ve milletimizin malına kastederken Erdoğan ve AKP Hükümetleri Yunanistan'ı ödüllendirdi. Ege Denizi'nde, Türk Hava Sahası ve uluslararası hava sahasında uçuş yapan askeri uçaklarımıza sürekli olarak önleme/it dalaşı yapan Yunan Hava Kuvvetleri Pilotları 2010 yılından itibaren Türk Hava Yollarında işe alındı.

2014 Yılında, Ege Denizi Türk karasularında devlet gemisi ile deniz korsanlığı yaparak iki vatandaşımızın ölümüne neden olan Yunanistan'a nota bile verilmedi. Ege Denizi Türk karasularında deniz korsanlığı yaparak iki vatandaşımızın ölümüne neden olan Yunan askerlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları için hiçbir girişimde bulunulmadı.”

Yalım, Yunan askerlerinin yargılanmaları için 6 Haziran 2018'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme 11 Haziran 2018'de resmi cevap vererek başvuruyu işleme koydu.