Biri türkücü Aydın Aydın’ı durdursun!

Matrak reklamları ile ilgi çekmeyi başaran türkücü Aydın Aydın “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” söylemini Türkiye’de kanıtlamak için elinden geleni yaptı. Aydın Aydın bu kez akkoyun ile karakoçu evlendirdi, koyunları bir adaya tekne ile getirip suya attı, bu da yetmedi balayına çıkarıp hayvanların burnunu pastaya soktu.

Van Gölü’nde bulunan ‘Kuzu Adası’, ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkücü Aydın Aydın, hayvan haklarına dikkat çekmek için geçen 13 Temmuz’da Hakkari’nin 2 bin 800 rakımlı Merga Miran Yaylası’nda sembolik olarak düğününü yaptığı ‘Akkoyun ile Karakoç’u, bu kez Van Gölü’ndeki ‘Kuzu Adası’na tekneyle balayına götürdü. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

‘AKKOYUN’ İLE ‘KARAKOÇ’, KUZU ADASI’NDA BALAYINDA

İlginç etkinlik için Gevaş Belediyesi tarafından tekne kiralandı. Gevaş’ta kiralanan tekneye bindirilen ‘Akkoyun ile Karakoç’, balayı için Van Gölü’ndeki ‘Kuzu Adası’na götürüldü. Aydın Aydın, teknede koyun ve koç için saz çalıp, türkü söyledi. Yarım saat süren tekne yolculuğunun ardından, adaya ulaşıldı. Koyun ve koç, tekneden Van Gölü’ne indirildi. Kırgız Soli Dat ve Aydın Aydın gölde sabun ve şampuan döküp, fırça ile hayvanları yıkadı. Daha sonra, getirilen özel havlularla yünleri kurutulan ‘Akkoyun ile Karakoç’a hazırlanan pasta yedirildi. Bu sırada kaçan ‘Akkoyun’ yakalanıp, ‘Karakoç’un yanına getirildi. Aydın Aydın, megafonla yaptığı anonsun ardından ‘Akkoyun ile Karakoç’u, Kuzu Adası’na bıraktı.

‘HAYVANLARI ÜZMEYELİM, ŞİDDET UYGULAMAYALIM’

Hayvanlara şiddet uygulanmaması çağrısı yapan türkücü Aydın Aydın, “Hayvan haklarına dikkat çekmek için onları evlendirmiştik ve o gün onlara bir söz vermiştim, ‘Sizi balayına götüreceğim’ diye. Yüce Rabbim, Kurban Bayramı arifesinde nasip etti. Bu adanın ismi de ‘Kuzu Adası’ ve artık ‘Akkoyun’ ile ‘Karakoç’un balayına gidecek bir adası var. Balayı için bizlere her türlü desteği sunan Gevaş Belediye Başkanımız Sayın Sinan Hakan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz onları bu adada baş başa bırakacağız. Onlara da mutluluklar diliyoruz. Lütfen hayvanları incitmeyelim, onları üzmeyelim, şiddet uygulamayalım, onları korkutmayalım. Allah bu güzel hayvanlardan bizi hiçbir zaman uzaklaştırmasın” dedi.

NELER YAPTI NELER

2800 İÇ ÇAMAŞIRLI TANITIM

Türkücü Aydın Aydın en ilginç tanıtımlarından birini de 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası’nda gerçekleştirdi. Beyaz iç çamaşırlarıyla karlar üzerinde dolaşıp kayak yapan, bal yiyen, kurdukları sobanın çevresine toplanıp ısınan Aydın ve yakınlarının objektiflere verdikleri görüntüler sıra dışı olmanın yanı sıra deyim yerindeyse fantastikti.

EŞEKLİ KLİP

Söz ve müziği kendisine ait olan ‘Haydi Çekelim Bir Selfie' adlı türküsünü 40 derecede sıcakta Bodrum'da tanıtan Aydın, kendisine eşlik eden bir eşekle bol bol selfie çekmişti. Hayvanseverler sıcak havada eşeğe eziyet ettiği için Aydın'a büyük tepki göstermişti. Eşeğin sahibi de tepkilerden nasibini alınca etkinlik sonlanmıştı.

KARLARA BAL İLE ‘EVET' YAZDI

Referandumda oyunu ‘Evet'ten yana kullanan Aydın Aydın, İnegöl'de bir kayak merkezine giderek karların üzerine bal ile evet yazmıştı.

“ÖPME HASTAYIM”

Her eylemini bir sosyal sorumluluk bilinciyle yapan Aydın, gribal enfeksiyona dikkat çekmek amacıyla ‘Öpme hastayım, gribim' adlı bir şarkı yazdı. Şarkının tanıtımını ise elbette yine sıra dışı yöntemlerle tanıtmayı tercih etti. Aydın, şarkısını küçükbaş hayvanlara maske takarak seslendirmişti.

PIT-PET İÇİN KÖPRÜYE ÇIKTI

Aydın Aydın'ın ilk eylemlerinden birisi ise pet kullanımına, çevre ve doğa katliamlarına dikkat çekmek için yaptığı eylemdi. Türkücü Pıt-Pet isimli şarkısını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak yapmış, Batman kostümüyle görenleri kahkahaya boğmuştu.

SAHTE DOLARLARI DEREYE SAÇMIŞTI

Türkücü Aydın Aydın'ın “Dolar bozdur” kampanyasına kayıtsız kalması da elbette beklenemezdi. Türk lirası kostümü ve başındaki TL tacı ile ortaya çıkan Aydın Aydın'a aynı tarz aksesuarlar kullanan akrabaları eşlik etmiş, Aydın koyun sürüsünün içine girerek bestelediği “Başımızın tacı TL, doları bozduralım hele, duyan duymayana desin, hadi Türkiye el ele, hadi Türkiyem TL'ye” adlı türküsunu seslendirmişti. Eylemin sonunda ise Aydın sahte dolarları dereye atmıştı.

Türkücü Aydın Aydın, bir TV programında tuz, şeker ve un kullanımına dikkat çekmek üzere yazdığı şarkısını seslendirmiş, günde 5 ekmek yediğini açıklayarak ise şoke etmişti.

DHA