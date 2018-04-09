Birlikte yaşadığı kadının yatağında görünce bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da, birlikte yaşadığı Diğdem Ç.'in evinde gördüğü Reşat E.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Güney Burak S.'nın yargılanmasına başlandı. Sanık, E.'yı, Diğdem Ç.'in yatağında görünce bıçakladığını, öldürme niyetinin olmadığını ileri sürdü.

Antalya’da geçen 23 Aralık’ta, birlikte yaşadığı Diğdem Ç.’in evinde gördüğü Reşat E.’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Burak S. ile cinayete teşvikten tutuklu Diğdem Ç.’in yargılanmasına başlandı.

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıklar Burak S., Diğdem Ç. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Çevik duruşmada yaptığı savunmada, Burak S. ile duygusal birliktelik yaşadığını, olaydan bir süre önce de ayrıldıklarını söyledi.

Olay günü Reşat E.’yı uçağını kaçırdığı için evinde misafir ettiğini, bu sırada Burak S.’nın da eve geldiğini iddia eden Diğdem Ç., Reşat E. rahatsız olduğu için yatağında yattığını, bunu gören Burak S.’nın ise sinirlendiğini savundu. Burak S.’nın kendisine ve Reşat E.’ya tepki gösterdiğini aktaran Burak Ç., “Sanık Burak Ç., bıçakla Reşat E.’ı bir kez bacağından yaraladı. Ben kendisine tepki gösterdim. Reşat E. yaralı olarak evden kaçtı. Ben ve Burak Ç. onu bulmak için dışarı çıktık ama bulamadık. Sanık Burak, telefonumu alarak polisi ve ambulansı aramamı engelledi” dedi. Kimseyi adam öldürmeye teşvik etmediğini öne süren Diğdem Ç., beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanık Güney Burak Sarı ise Diğdem Ç. ile dini nikâhlı yaşadığını, olay günü Diğdem Ç.’in yatağında tanımadığı birini görünce her ikisine tepki gösterdiğini söyledi. Reşat E.’nın kendisine sinkaflı sözler söylediğini iddia eden Burak S., mutfaktan aldığı bıçakla bacağından yaraladığı Reşat E.’nın evden kaçtığını söyledi. Kimseyi öldürme niyeti olmadığını, olaydan sonra Reşat E.’yı bulmak için evden ayrıldıklarını söyleyen Burak S., yaşananlardan üzgün olduğunu ifade etti.

Tanıkların dinlenmesinden sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Diğdem Ç.’e yurt dışına çıkma yasağı getirerek tahliyesine, Burak S.’nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA