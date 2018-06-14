Bitlis bayram namazı vakti: İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri 2018

Ramazan’ın son günü geldi çattı. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor. Bayrama namazla başlamak isteyen inananlar ise illerindeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Bitlis’te yaşayan vatandaşlarımız haberimizden Bitlis bayram namazı saatini haberimizden öğrenebilir.
Bitlis bayram namazı saati: 05:31
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BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?
Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe’ (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.
Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutve vaciptir.
Bayramın hutbesinin, Cumanın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadığından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasındaki fark: Cuma’da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, namazdan sonradır.