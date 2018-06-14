Bitlis bayram namazı vakti: İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri 2018

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile tüm Müslümanlar gibi Bitlisliler de bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Mübarek Ramazan ayından sonra namaz ile başlayan bayram 3 gün sürecek. İşte Bitlis ve il il bayram namazı saatleri, bayram namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı...

Ramazan’ın son günü geldi çattı. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor. Bayrama namazla başlamak isteyen inananlar ise illerindeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Bitlis’te yaşayan vatandaşlarımız haberimizden Bitlis bayram namazı saatini haberimizden öğrenebilir.

Bitlis bayram namazı saati: 05:31

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?

Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe’ (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.

Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutve vaciptir.

Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark: Cuma’da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, na­mazdan sonradır.