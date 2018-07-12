Bitlis’te operasyon: 4 terörist öldürüldü

Bitlis'te Sehi Ormanları bölgesinde tespit edilen terörist gruba yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i ise sağ ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sehi ormanları bölgesinde bugün sabah saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenledi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 4 teröristin cesedine ulaşıldı, 1 terörist ise sağ ele geçirildi.

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Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

VALİDEN YARALI ASKERE HASTANEDE ZİYARET

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Sehi Ormanları bölgesinde, bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Vali İsmail Ustaoğlu, operasyonda yaralanıp, Bitlis Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Doğansoy’u ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Doğansoy’a ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

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Bölgede, bu sabah, bir grup PKK’lı teröristin tespit edilmesi üzerine hava hareketı düzenlenmiş, operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ ele geçirilmişti. DHA