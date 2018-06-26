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Bitlis’te Uzman Çavuş’u şehit eden 3 terörist öldürüldü

Siirt'in Şirvan ilçesinin kuzeyindeki Sehi ormanlık bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 3 PKK'lı terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, dün Bitlis'te Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit olduğu saldırının failleri olduğu belirtildi.

android-time 16:04 26 Haziran 2018
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Bitlis’te Uzman Çavuş’u şehit eden 3 terörist öldürüldü
Siirt'in Şirvan ilçesinin kuzeyindeki Sehi ormanlık bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 3 PKK'lı terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, dün Bitlis'te Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit olduğu saldırının failleri olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri, bugün, Şirvan ilçesinin kuzeyindeki Sehi ormanlık bölgesinde operasyon düzenledi. Siirt İl jandarma Komutanlığı’na gelen istihbari bilgiler üzerine gerçekleştirilen operasyonda, İHA’larla bir grup terörist tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen yakın hava desteği ile hedef bölgeye yapılan atışlarda, 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin, dün Bitlis’te Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırının failleri olduğu belirtildi.

Valilik, bölgede geniş çaplı operasyonun sürdüğünü; vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

SİİRT, (DHA)

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