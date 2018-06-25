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Bitlis’ten acı haber: Bir askerimiz şehit

Bitlis'te teröristlerce ateş açılması sonucu; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..

android-time 15:20 25 Haziran 2018
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Bitlis’ten acı haber: Bir askerimiz şehit
Bitlis'te teröristlerce ateş açılması sonucu; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere  teröristlerce ateş açılması sonucu; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçesi Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Aşağıyolak köyü kırsalında saat 12.00 sıralarında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İcra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.” Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Son güncelleme: android-time 15:4625.06.2018
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