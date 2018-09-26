Biyolojik babaya mahkemeden şok yanıt

İstanbul'da yaşayan İ.Ş., isimli erkeğin boşanmak üzere olan bir kadınla yaşadığı birliktelikten bir çocuğu oldu. Kadın doğumdan kısa bir süre önce boşanınca İ.Ş., dünyaya gelen çoçuğun biyolojik babası olduğunu belirterek dava açtı. Ancak mahkeme, babalık davasının biyolojik baba tarafından açılmasının mümkün olmadığını belirterek davayı reddetti.

İstanbul’da aile mahkemesine yansıyan olay şöyle gelişti; İ.Ş., boşanmak üzere olan ve eşinden ayrı yaşayan B.K., isimli kadınla birlikte yaşamaya başladı. Henüz boşanma davası devam ederken B.K., hamile kaldı. Doğumdan kısa bir süre önce de boşanma davası sonuçlandı.

BABALIK DAVASINI SADECE ANNE VE ÇOCUK İSTEYEBİLİR

Aile Mahkemesi’ne dava açan İ.Ş., bebeğin gerçek babasının kendisi olduğunu, DNA testi yapılmasını ve bebeğin kendi nüfusuna geçirilmesini talep etti. Ancak mahkemeden gelen cevap biyolojik baba için şok etkisi yarattı.

Davayı reddeden mahkeme, ‘Babalık Davası’nın biyolojik baba tarafından açılmasının mümkün olmadığını belirterek, çocuk ile baba arasında soy bağının belirlenmesini sadece anne ve çocuğun isteyebileceğine karar verdi.