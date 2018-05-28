Bir çizik de Acun’un amcasına

TBMM'de 316 milletvekili olan AKP’de 167 isim yeniden milletvekili adayı gösterildi, 149 vekil ise aday yapılmadı. AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı aday listesinde yer bulamadı.

AKP'den iki dönem Erzurum milletvekili olan Mustafa Ilıcalı, sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın da amcası. TV 8'in patronu olan Acun Ilıcalı, amcasının 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili adaylığı için büyük destek vermiş, 29 Ekim 2015'teki Yetenek Sizsiniz programını Erzurum'da düzenlemiş ve programda izdiham yaşanmıştı.

Mustafa Ilıcalı da 1 Kasım seçimlerinde milletvekili olduktan sonra yeğeni Acun Ilıcalı'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etmiş, “Acun beni çok öncesinden aradı. Erzurum'dan AK Parti'nin beş milletvekilini kazanabileceğini belirtmiştim. Sonuçların ardından çok mutlu oldu ve sevindi'' diyerek Acun Ilıcalı'nın heyecanını anlatmıştı.