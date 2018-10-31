Biz de bıktık köy halkı da!

Tokat'ın Yelpe köyünü kent merkezine bağlayan yol yapımına, tapulu arazilerine de girildiği gerekçesiyle Gümenek köylüleri engel olmaya çalıştı. Bölgeye gelen jandarma ekipleriyle yaşanan gerginlik sırasında, köy muhtarı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Tokat merkeze bağlı Dedeli ve Yelpe köyleri, 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Dedeli köyü sakinleri kendi arazilerinden geçen yolu kapatarak, Yelpelilerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi, Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 2 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine, Gümenek köyünde oturanlar kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Geçen hafta Tokat İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak Yelpe köyünü Tokat-Niksar karayoluna bağlayan 3 kilometrelik mevcut kadastral yolun, yol ağına alınması ile ilgili karar aldı. Alınan kararla Gümenek köyü sınırlarında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümde İl Özel İdaresi tekrar çalışma başlattı.

Gümenek köyü sakinleri, tapulu arazilerinin yola katıldığını ve tarla kenarına diktikleri meyve ağaçlarının söküldüğünü iddia ederek çalışmanın yapıldığı alana gitti. Çalışmaları engellemek isteyen Gümenek Köyü Muhtarı Ünal Taşkın ve vatandaşlara, olayı haber alarak bölgeye gelen jandarma timleri izin vermedi. Jandarma ve köylüler arasında çıkan gerginlikte fenalık geçiren Muhtar Ünal Taşkın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘BİZ DE BIKTIK, KÖY HALKI DA BIKTI’

Gümenek köyünde oturan Akif Karabıyık yola karşı olmadıklarını ifade ederek, ”Geliyorlar bizim tarlamızın içine kireç döküyorlar. Kimin döktüğü belli değil. Gümenek gibi bir yerde tarlanın dönümü paha biçilmeyecek bir şey. Bizim paraya filan bir ihtiyacımız yok. Bizim toprağa ihtiyacımız var, benim toprağımda kendi ihtiyacımı karşılayacak kadar. Bana diyorlar istimlak olacak ama 4 senedir olmuyor. Her gün geliyoruz bir kavga gürültü. Biz de bıktık köy halkı da bıktı. Bunun kanunu var, nizamı var. Burayı ölçtürüp biçtirmiyor. Kaba düzen yol açtırmak istiyorlar, biz de bunu engellemek istiyoruz. Tapulu tarlamdan ben yol vermiyorum, vermeyeceğim de. Ölçmeye geldiklerinde kazıklarımı dikip burayı da kapatacağım. Tapulu yolumu kapatacağım. Tapulu tarlamı yoldan alacağım” dedi.

Köy halkından Zeki Taşkın ise jandarma ile karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek, ”Burada bir usulsüzlük var. Tapulu olan yol ne kadar ise alsınlar ama bizim tapulu yerimize dokunmasınlar, diyoruz. Burasını mahkemeye verdik. Bize haber verilmeden ceviz ağacım, mahleplerim, kavaklarım bunlar kesildi gece kayboldu gitti. Bizim hiç haberimiz olmadan tapulu arazimiz yola katılmış. İkaz etmeye çalışırken o arada arbede yaşandı ve muhtarımız fenalaştı” diye konuştu. DHA