“Bizi babasız bıraktı tutuklayın onu”

Kavga ederken bıçak çektiği emekli polis tarafından 6 kurşunla öldürülen Tarık Çelik’in Bölge Adliye Mahkeme'sinde görülen duruşmasında 12 yaşındaki küçük kızı Emine feryat etti: “Beni ve kardeşimi babasız bıraktı, ne olur sanık tutuklansın”

Tutuksuz sanık Aydın Yıldırım geçen Kasım ayındaki karar duruşmasında meşru müdafaa sınırları içerisinde haksız tahrik altında öldürme suçundan 2 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı. Sözcü'ye konuşan ailenin avukatı Elif Zilcioğlu da emekli polis olan sanığın soğukkanlılıkla 6 el ateş etmesine rağmen olayda kasıt olmadığından söz etmenin ceza yargılamasının ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

İstanbul Kartal'da 8 Temmuz 2017 günü Aydın Yıldırım (55) , arkadaşı ile birlikte boş bir arazide arabada alkol alarak sohbet ettiler. Aynı yere bir süre sonra Tarık Çelik (38), arabasıyla gelerek Yıldırım'ın aracının yanına park etti. Arkadaşıyla alkol alan Çelik eve gitmek için aracını geri çıkarmaya çalıştı. Aracına çarpacağını düşünen Yıldırım, korna çalarak uyardı. Korna çalınmasına sinirlenen Çelik , küfür ederek karşılık verdi. Aralarında çıkan sözlü tartışma Aydın Yıldırım'ın , Çelik'in üzerine yürüyerek yakasına yapışmasıyla büyüdü. Tarık Çelik'de arabasında bulunan meyve bıçağını salladı. Aydın Yıldırım'ın silah çekip 6 el ateş etmesiyle Tarık Çelik'in olay yerinde hayatını kaybetti. Ertesi gün teslim Ayhan Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldırım hakkında ‘' Haksız tahrik altında kasten öldürme ‘' suçundan dava açıldı.

SANIK: NEDEN KÜFÜR ETTİĞİNİ ÖĞRENMEK İSTEDİM

Sanık Aydın Yıldırım savunmasında aracın üzerine gelmesiyle refleks olarak kornaya bastığını söyledi. Yıldırım,'' Benden genç biriydi. Arabadan inmemin nedeni hesap sormak değildi. Sadece benim yaşımda birine neden küfür ettiğini öğrenmek istedim. 55 yaşında bir adam olduğumu , bu küfürlerin kendisine yakışmadığını , neden küfür ettiğini sordum. Bunun üzerine tekrar küfür ederek arabadan indi. Elinde bıçakla bana saldırınca kendimi savunmaya geçtim. Geriye doğru geldim ve ikaz ettim ve tabancamı çıkardım. Bir yandan da üzerime doğru gelmemesi için yalvardım. ” dedi.

Emekli polis olduğunu ifade eden Yıldırım, “155 arayarak kendim teslim oldum. Öldürme kastım da kesinlikle yoktu.'' Dedi. 1 buçuk yıl süren yargılamanın sonunda mahkeme , sanığın meşru müdafaa sınırları içerisinde haksız tahrik altında öldürme suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

“BENİ VE KARDEŞİMİ BABASIZ BIRAKTI! TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'”

Aile karara itiraz ederek istinafa başvurdu. İstanbul Bölge Adliyesi 19. Ceza dairesinde yeniden görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aydın Yıldırım ve ölen Tarık Çelik'in eşi , kızı ve avukatı katıldı. Duruşmada Tarık Çelik'in 12 yaşındaki kızı Emine Çelik,'' Beni ve kardeşimi babasız bıraktı, ne olur sanık tutuklansın'' dedi.

Baba İbrahim Çelik ise,'' Benim oğlum öldürülmüştür. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum'' dedi.

“SOĞUK KANLILIKLA 6 EL ATEŞ ETMİŞTİR''

SÖZCÜ'ye konuşan Çelik ailesinin avukatı Elif Zilcioğlu,'' Sanık emekli bir polis olmasına rağmen ufak bir tartışma sebebiyle müthiş bir soğukkanlılıkla silahından 6 el ateş etmiştir. Bu durumda artık kasıt olmadığından söz etmek ceza yargılamasının ruhuna aykırıdır. Yerel mahkeme başkanımızın muhalif oyuna rağmen , oy çokluğu ile bu şahıs sadece 4 ay tutuklu kalarak meşru savunmada sınırın kast olmaksızın aşılması gerekçesiyle , hakikaten ödül kabul edilebilecek bir ceza almıştır. ‘'dedi.

“38 YAŞINDA BİR CANIN ARDINDA GÖZYAŞLARI DİNMEYEN İKİ EVLAT VE EŞ KALMIŞTIR''

Avukat Elif Zilcioğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin itirazlarını dikkate alarak yeniden yargılayamaya karar vermesinin umut verici olduğunu ifade ederek,'' 38 yaşında bir canından ardında, gözyaşları dinmeyen iki evlat ve eş kalmıştır. İstinaftan çıkacak nihai karar neticesinde gerek maktulun ailesinin ve gerekse toplum vicdanının bir nebze rahatlayacağı kanaatindeyiz. Adalet tecelli edeceğine inancımız tamdır'' dedi.