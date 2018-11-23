Black Friday başladı! Kara Cuma indirimleri ne zaman sona erecek? İşte Black Friday indirimleri…

23 Kasım Efsane Cuma indirimleri gece 00.00 saatinden itibaren başladı. Firmaların yüzde 25-80 oranında indirim uyguladığı kampanya merakla bekleniyordu. Firmalar Cuma günü ve haftasonu ciddi bir alışveriş çılgınlığı bekliyor. Öte yandan günlerdir bu indirimleri bekleyenler ise listesini hazırladı ve alışveriş yapmaya başladı. Peki 2018 Black Friday/Kara Cuma indirimleri ne zaman sona erecek? Alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kara Cuma indirimleri nasıl ortaya çıktı? İşte Black Friday/Kara Cuma indirimleri hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar...

Kara Cuma başladı! Medyada Black Friday, Kara Cuma ve Efsane Cuma olarak anılan indirim kampanyası bir hafta sürecek. Firmalar stoklarını eritmek, vatandaşlar ise ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılamak istiyor. Tüketicilerin merakla beklediği Efsane Cuma indirimleri aynı zamanda bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor. Peki Efsane Cuma ne zaman sona erecek? Nasıl ortaya çıktı? İşte Kara Cuma indirimleri yapan bazı firmalar…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sadece 23 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan ve bir haftaya yayılacak “Efsane İndirim” günlerinde, çeşitli kategorilerdeki birçok üründe yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirim yapılacak.

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BLACK FRİDAY/EFSANE CUMA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Kara Cuma'dır. Firmalar bu dönemde olağanüstü indirimler ve kampanyalar yapmaktadır. Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

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BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ YAPAN BAZI FİRMALAR:HEPSİBURADA EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ

Dünyada “Black Friday” olarak bilinen indirim kampanyası dönemine Hepsiburada olarak “Efsane Cuma” adını verdiklerini anlatan Timirci, “Efsane Cuma döneminde yaptığımız kampanya ile Türkiye’de ticaretin canlanmasına destek oluyoruz ve yılın en uygun fiyatlarının müşterilerle buluşmasını sağlıyoruz.” diye konuştu. Hemen hemen her kategoride yüzde 80’e varan indirimler yapacaklarını anlatan Timirci, botlarda 39,90 liradan başlayan, montlarda 49,90 liradan başlayan fiyatların müşterilerin ev ekonomilerini rahatlatacağını söyledi.

Efsane İndirim alışverişi için talebin geçen yıla göre katlanarak artmasını beklediklerini söyleyen Timirci, şunları kaydetti: “Geçen sene Efsane Cuma günü 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştık ve 252 milyon TL’lik ciro ile perakende tarihinde rekor kırmıştık. Bu yıl da ekonomimizin canlanması ve Türkiye’nin kazanması için bir günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sene hedefimiz 20 milyon ziyaretçinin sitemizde olması.

TRENDYOL EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ

Alışveriş devi Trendyol'da 20-25 Kasım tarihleri arasında Efsane İndirimler günü yaşanıyor. Birçok ürün sepette yarı fiyatına gelecek. Mağazalar sabah saat 5 – 6 gibi çok erken saatlerde hizmet vermeye başlıyor. Hatta son zamanlarda bazı mağazalar Black Friday’i gece 12’de başlatma kararı aldı. Bunun sonucunda mağazaların önünde şaşılacak derece uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar gece kamp yaparak sınırlı sayıdaki ürünleri almak için birbirleriyle yarışıyor. Bunun dışında gün içinde oluşan uzun yaya ve araç kuyrukları, gürültü gibi etkenler Black Friday adının hakkını veriyor. Peki, Black Friday hangi mağazalarda? Neredeyse tüm mağazalarda bu gün varken en fazla indirim “cep telefonu” , oyun konsolu, tablet gibi elektronik ve de tekstil ürünlerinde, özelikle de gelinlik, ayakkabı, giyim, elbise, kozmetik & kişisel bakım ve kitap gibi ürün kategorilerinde yapılmaktadır.

MORHİPO BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ

Morhipo Sıradışı İndirimler konsepti ile Black Friday’e özel kampanya ile indirimler sunuyor. Birçok popüler markanın ürünlerinden %90’a varan indirimler sağlayan Morhipo’nun indirimleri ile avantajlı online alışveriş yapabilirsiniz. İşte, “Morhipo'nun kara cuma” gününde indirim uyguladığı ürünlerden bazıları;

Erkek Giyim

Kadın Giyim

Parfümler

BİNLERCE SAHTE BLACK FRİDAY UYGULAMASI VAR

Yayınlanan son rapora göre, uzmanlar büyük markaları taklit ederek müşteri verilerini toplayan 32 binden fazla kötü amaçlı Black Friday uygulaması keşfettiler. Bu uygulamaların kullanıcıları aldatmak, alışveriş yapan kişilerin kredi kartı bilgilerine erişmek, Facebook ve Gmail oturum açma bilgilerini ele geçirmek ve kötü amaçlı yazılımlar indirmek gibi birçok tehdidi barındırdığı söyleniyor. Daha da kötüsü, bu uygulamalar App Store ve Google Play gibi resmi uygulama mağazalarında da yer alıyor.

Tehditler bununla da sınırlı kalmıyor. Siber suçlular Black Friday’da sahte perakende mikro siteler, hedefli kimlik avı dolandırıcılıkları, kötü amaçlı reklamlar ve tüm mali verileri fiziksel satış noktası sistemlerinden çalan yeni kötü amaçlı yazılımlar ile fırsat kolluyor. Bu nedenle tüketicilerin, bilgilerini her zamankinden daha fazla koruması gerekiyor.