Dünya küreselleşti Amerikalıların alışveriş çılgınlığından ülkemiz de nasibini aldı. ABD'de başlayan ardından Kanada ve İngiltere'ye sıçrayan Black Friday'in Türkçesi Kara Cuma demektir. Yılın belli günlerinde firmaların başlattığı kampanyaları içerir. Peki Black Friday tam olarak nedir, ne anlama geliyor? Türkiye'de Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? İşte geçen yıl ülkemizi etkisi altına alan alışveriş çılgınlığı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Black Friday (Kara Cuma) nedir? Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday, Şükran Günü’nden sonraki Cuma günüdür. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Geçen yıl Türkiye’de de birçok firma çeşitli kampanyalar düzenlemişti. Peki bu sene Black Friday ne zaman başlayacak? İşte cevabı…

2018 BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım’dan 26 Kasım’a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. 2018'de Türkiye'de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım’da olacak.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.

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