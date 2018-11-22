Black Friday (Kara Cuma) nedir? Nasıl ortaya çıktı? 2018 Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

Dünyada alışveriş çılgınlığının ismi: Black Friday! Son birkaç yıldır ülkemizde de uygulanmaya başlayan Black Friday'in Türkçesi Kara Cuma... ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Kara Cuma'dır. Firmalar bu dönemde olağanüstü indirimler ve kampanyalar yapmaktadır. Peki Türkiye'de Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? İşte Kara Cuma hakkında merak edilen haberin ayrıntıları...

Black Friday indirimleri başlıyor. Türkçesiyle Kara Cuma kampanyalarının yapıldığı günler mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar.Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Peki Türkiye’de Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte Kara Cuma ile ilgili ayrıntılar…

2018 BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Ülkemizde Black Friday indirimleri 23 Kasım Cuma günü saat 00.00’da başlıyor.

DHA’nın haberine göre; ABD’de Black Friday adıyla bilinen indirim çılgınlığının Türkiye’de de yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Psikolog Nida Altun, “Kişiler sınırlı zamanda alışveriş yaparak birbiriyle yarış haline giriyor. Bu durum da kişilerde ötekini yenme arzusu oluşturuyor” dedi.

Büyük indirimlerle ve reklam stratejileriyle markaların, hedef kitlelerine hitap eden ikna ve inandırma işlevini yerine getirdiğini ifade eden Psikolog Nida Altun, “İnsanlarda almalıyım düşüncesi oluşturuyor. Diğer insanlarla bir kıyas haline sokan bu durum kişilerde ötekini yenme arzusu oluşturuyor. Bunun ardından duygusal boşluğunu ve yoksunluğunu nesneler ile tamamlama ihtiyacı güdülüyor. Anlık tatmin ile yüzeysel bir mutluluğa ulaşmanın ardından insanlar kendini bu kısır döngünün içinde buluyor” diye konuştu.

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KARA CUMA İNDİRİMLERİ BİR HAFTA SÜRECEK!

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bir haftaya yayılacak ve ürünlerde yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirimlerin uygulanacağı “Efsane İndirim” kampanyasına ilişkin, “Ben özellikle cuma günü ve hafta sonu piyasada çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum.” değerlendirmesini yaptı. BMD tarafından yapılan açıklamaya göre, markalar, tüketiciye birbirinden cazip alışveriş fırsatlarının sunulacağı “Efsane İndirim” için hazırlıklarını tamamladı.

Sadece 23 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan ve bir haftaya yayılacak “Efsane İndirim” günlerinde, çeşitli kategorilerdeki birçok üründe yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirim yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, dünyada “Black Friday” adı verilen ve her yıl tüketicilerin merakla beklediği etkinlik için “Efsane İndirim” demeyi daha uygun bulduklarını ifade etti.

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ABD’de başlayan indirimli alışveriş etkinliğinin Avrupa’nın ardından Türkiye’de de her geçen yıl çok daha fazla sahiplenildiğini vurgulayan Öncel, şunları kaydetti:

“Efsane İndirim markalarımıza ellerindeki stokları eritme, tüketiciye de ihtiyaç duyduğu ürünü cazip fiyata alma fırsatı yaratıyor. Her geçen yıl etkinliğe katılan marka sayısının artışına paralel olarak tüketiciye sunulan fırsatlar da çeşitleniyor. ‘Şimdi değilse ne zaman’ diyen markalarımız, hazır giyimden mobilyaya, beyaz eşyadan kuyuma kadar hemen her kategoride çok cazip sürprizler hazırladı. Ürünlerde yüzde 25-80 arasında değişen oranlarda indirimler yapılacak. Fırsatlar sadece cuma günü ile sınırlı kalmayacak. Markalarımız ‘Efsane İndirim’i, indirim haftasına dönüştürerek devam ettirecek. Ben özellikle cuma günü ve hafta sonu piyasada çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum.”

Öncel, stokları eritme hedefi ile bazı ürünlerin zararına satılacağı “Efsane İndirim” günlerinin perakende enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlayacağını, ayrıca piyasalara çok büyük bir moral vereceğini kaydetti.

AA-DHA