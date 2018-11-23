Black Friday ne zaman bitecek? Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Black Friday indirimleri başlıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun şekilde yaşanan indirimli alışveriş çılgınlığı devam ediyor. Giysilerden, teknolojik ürünlere, hatta otomobillere bile yansıyan Black Friday'da mağazalar çok erken saatte açılıp ve geç saatte kapanıyor. Peki 2018 Black Friday/Kara Cuma indirimleri ne zaman sona erecek? İşte, Kara Cuma ile ilgili ayrıntılar...

Günlerdir sabırsızlıkla beklenen Black Friday geldi çattı. Genellikle yılda bir kez yapılan indirim etkinliği Black Friday hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. İndirimlerin arttığı bu günde Firmalar stoklarını eritmek, vatandaşlar ise ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılamak istiyor. Peki Efsane Cuma ne zaman sona erecek?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sadece 23 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan ve bir haftaya yayılacak “Efsane İndirim” günlerinde, çeşitli kategorilerdeki birçok üründe yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirim yapılacak.

İLGİLİ HABER Kara Cuma sahtekarlarına dikkat! Black Friday'de güvenli alışveriş yapmanın ipuçları

KARA CUMA İNDİRİMLERİ BİR HAFTA SÜRECEK!

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bir haftaya yayılacak ve ürünlerde yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirimlerin uygulanacağı “Efsane İndirim” kampanyasına ilişkin, “Ben özellikle cuma günü ve hafta sonu piyasada çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum.” değerlendirmesini yaptı. BMD tarafından yapılan açıklamaya göre, markalar, tüketiciye birbirinden cazip alışveriş fırsatlarının sunulacağı “Efsane İndirim” için hazırlıklarını tamamladı.

Sadece 23 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan ve bir haftaya yayılacak “Efsane İndirim” günlerinde, çeşitli kategorilerdeki birçok üründe yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirim yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, dünyada “Black Friday” adı verilen ve her yıl tüketicilerin merakla beklediği etkinlik için “Efsane İndirim” demeyi daha uygun bulduklarını ifade etti.

İLGİLİ HABER 2018 Black Friday nedir? 2018 Kara Cuma indirimleri başlıyor! İşte indirim yapan firmalar...

ABD'de başlayan indirimli alışveriş etkinliğinin Avrupa'nın ardından Türkiye'de de her geçen yıl çok daha fazla sahiplenildiğini vurgulayan Öncel, şunları kaydetti:

“Efsane İndirim markalarımıza ellerindeki stokları eritme, tüketiciye de ihtiyaç duyduğu ürünü cazip fiyata alma fırsatı yaratıyor. Her geçen yıl etkinliğe katılan marka sayısının artışına paralel olarak tüketiciye sunulan fırsatlar da çeşitleniyor. ‘Şimdi değilse ne zaman' diyen markalarımız, hazır giyimden mobilyaya, beyaz eşyadan kuyuma kadar hemen her kategoride çok cazip sürprizler hazırladı. Ürünlerde yüzde 25-80 arasında değişen oranlarda indirimler yapılacak. Fırsatlar sadece cuma günü ile sınırlı kalmayacak. Markalarımız ‘Efsane İndirim'i, indirim haftasına dönüştürerek devam ettirecek. Ben özellikle cuma günü ve hafta sonu piyasada çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum.”

Öncel, stokları eritme hedefi ile bazı ürünlerin zararına satılacağı “Efsane İndirim” günlerinin perakende enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlayacağını, ayrıca piyasalara çok büyük bir moral vereceğini kaydetti.

BLACK FRİDAY/EFSANE CUMA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü Kara Cuma’dır. Firmalar bu dönemde olağanüstü indirimler ve kampanyalar yapmaktadır. Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.