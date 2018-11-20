Kara Cuma nedir? Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday yani Kara Cuma indirimleri Türkiye'de de her yıl merak konusu oluyor. Black Friday, alışveriş yapmak için indirim kovalayanlar için bir fırsat oluyor. Peki Black Friday nedir? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

Büyük indirimlerin yapıldığı ve alışveriş çılgınlığına dönen Black Friday indirimlerine kısa bir süre kaldı. Dünya genelinde birçok marka Black Friday indirimlerine gidiyor. Ülkemizde de markalar Kara Cuma indirimi uygulayacak. Peki indirimler ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

BLACK FRİDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.



BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. 2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.