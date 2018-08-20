Bodrum nüfusu 2 milyona dayandı

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: 24 saat alarma geçtik. İlçenin nüfusu şu anda 2 milyona yaklaştı.

Kurban Bayramı’nda dokuz günlük tatil nedeniyle yurdun dört bir tarafından Bodrum’a akın akın gelen yerli turistler, tesisleri doldurdu. Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerdeki birçok gurbetçi vatandaş da Bodrum’u tercih etti.

İlçede, plajlar ve havuz başları tamamen dolarken, şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında yer kalmadı. Şehir merkezindeki plajlarda yer bulamayanlar ise araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerindeki plajlara yöneldi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden değil yurdun dört bir yanından tatilcilerimiz var. Anadolu’dan gelen yerli halkımız Bodrum’u, bizleri yalnız bırakmadı. Tüm ekiplerimizle emniyet güçlerimizle seferber olduk. 24 saat alarma geçtik. İlçenin nüfusu şu anda 2 milyona yaklaştı” dedi.