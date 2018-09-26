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Bodrum’da 30 hektarlık alan kül oldu

Bodrum'da gece başlayan yangın geceyi gündüze çevirdi. 10 metreye kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerine metrelerce yaklaştı. Yaklaşık 2 saat süren yangın sonucunda 30 hektarlık alan küle döndü. 

android-time 07:31 26 Eylül 2018
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Bodrum'da gece başlayan yangın geceyi gündüze çevirdi. 10 metreye kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerine metrelerce yaklaştı. Yaklaşık 2 saat süren yangın sonucunda 30 hektarlık alan küle döndü. 

İslamhaneleri Mahallesi Mandıra Tepesi mevkiinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 10 metreyi aşan alevler geceyi gündüze çevirdi.

İHA

İHA

Yerleşim yerlerine ve tatil sitelerine yaklaşık 20 metre kadar yaklaşan alevler güçlükle kontrol altına alındı.

İHA

İHA

Rüzgarın ters esmesiyle birlikte 30 hektarlık alan küle oldu. Yangın mandıra tepesini komple kaplarken rüzgar nedeniyle İtfaiye ekipleri güçlükle alevlere müdahale etti. Orman Şefliğine ait arazözler ile çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

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Son güncelleme: android-time 07:5526.09.2018
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