Bodrum’da ‘Sarı Kız’ böceği tedirginliği

49 yaşındaki Müjde Apay, Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi'ndeki evinin salonunda dünyada ‘Camel Spider’ olarak bilinen, ülkemizde de ‘Sarı Ömer’ ya da ‘Sarı kız’ olarak adlandırılan yaklaşık 7 cm uzunluğundaki örümceği akrep zannederek öldürdü.

Reiki hocası Müjde Apay, önceki gece sabah 03:00’e doğru evinin salonunda akrep zannettiği ve boyu yaklaşık 7 cm. olan, Bodrum'da çok sık görülmeyen ‘Sarı Kız’ adı verilen örümceği akrep zannederek öldürdü. Apay, örümcekle ilgili daha önceden bilgi sahibi olduğunu ancak evinin salonunda öldürdüğü böceğin akrep olduğunu düşündüğünü belirterek, “Onun Sarı Kız olduğunu anlasaydım korkudan yanına yaklaşamazdım” dedi.

Ülkemizde ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen ve halk arasında etle beslendiği için zehirli olduğu düşünülen Sarı Kız örümceğine Bodrum'un Kumbahçe mahallesinde rastlandı.

“DAHA ÖNCE FARK ETSEYDİM KAÇARDIM”

Bodrum Gündem’den Çiçek Bozoğlu’nun haberine göre, Kumbahçe Mahallesinde ikamet eden Müjde Apay konu ile ilgili şunları söyledi, “Dün sabaha karşı saat üçte salonumda yürüyordu. Ben akrep zannettim. Öldürdükten sonra fark ettim Sarı kız olduğunu. 3-4 sene önce bu canlının varlığından haberim vardı ama bu kadar büyük halini ilk defa görüyorum. Öldürdükten sonra onun Sarı kız olduğunu fark ettim. Daha önce fark etseydim kaçardım, akrep diye yaklaştım ben. Allah’tan sıçramadı. Tek vuruşta arkasından isabet ettirdim. Arka tarafı hasar gördü ama karakteristik çizgileri duruyor. Öldükten sonra arkadaşımın evine gittim, kendi evinde yatamadım” dedi.

Öldürdüğü böceğin resmini sosyal medya hesabından paylaşan Müjde Apay, arkadaşlarını uyarısı ile başta İlçe Tarım olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerini böceğin Bodrum'da da bulunması ile ilgili uyarmak istediğini fakat kimselere ulaşamadığını kaydetti. Müjde Apay, “Daha sonra insanların Sarı Kız cinsi örümceğin Bodrum'da da yaşadığını bilmelerini ve ona göre tedbir alarak bahçelerini ve evlerini ilaçlamaları için uyarmak adına size ulaştım. Çünkü arkadaşlarım ulusal medyada böyle bir uyarı görmüşler. Sarı Kız’ın bulunması durumunda ilgili birimlere bilgi verin diye. Ayrıca sosyal medyadaki resmi gören Umurça Mahallesi’nde yaşayan arkadaşlarım da 10 gün önce buna benzer bir örümcek öldürüp attıklarını söylediler” dedi.

YOĞUN OLARAK AFRİKA’DA BULUNUYOR

Sarıkız Böceği, denilen hayvan; ülkemizde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, dünya üzerinde ise yoğun olarak Afrika’ da Namibya’ da bulunmaktadır. Görünüşsel olarak örümcek türünü andırmakta oluğ diğer sekizbacak örümcekler gibi ağ üretimi yapamazlar. Vücutları iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; karın bölümü, yani opisthosoma denen ilk bölüm ile baş ve göğüs kaynaşımını olan yani prosoma adı verilen bölümüdür.

Sarıkız böceğinde toplam 10 adet kol bulunmaktadır.

Prosama denilen baş kısımda bulunan 2 adet kıskaçlı kol türü eklemli çıkıntıya kelis denmektedir. Sarıkız böceğinin kelisleri ise genellikle diğer eklemlerinden uzun ve iridir. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız böceği türlerinin hemen hemen hepsi et ile beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız böcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebilirler. Bu türlere halk arasında sarıkız böceği isminin haricinde böğü yada böyü de denmektedir. Çok hızlı hareket edebildikleri bilinmekte olup zehirsiz olduğu uzmanlar ve araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Boyları 8-10 cm arasında değişmekte olup, avlarını dişleri ile ovuşturdukları için ısırıldığını fark edemezler. Isırdığı kısma dişleri sayesinde eti yumuşatıp yiyebileceği kıvama getiren bir sıvı bırakmaktadır.

Zehirliyor olmasa da ısırdığı veya kopardığı yeri inanılmaz ve dayanılmaz bir acı kapladığı bildirilmekle birlikte saç derisinden yuvalarına götürmek ve ısı fazlalığı sağlamak için tutamla saç derisinden saç kopardığı bildirilmekte ve bilinmektedir. Hızlı koşma konusunda ise Amerika Hamamböceği diye bilinen, türlerinin en iyi koşucusu durumu ile ilk sırada yer alan eklembacaklı hayvandan sonra 2. olarak kabul edilmektedir. Sıçrama özellikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle daha çok sürüngenler ve diğer böcek türleri ile yani boysal yetişebilme durumu olan canlılar ile avlanmakta ve beslenmektedirler.