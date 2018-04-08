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Bodrum’da yangın çıktı

Bodrum'daki, vahşi katı atık depolama alanında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması son anda önlenirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

android-time 19:14 8 Nisan 2018
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Bodrum’da yangın çıktı
Bodrum'daki, vahşi katı atık depolama alanında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması son anda önlenirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Bodrum çöplük alanında bugün saat 13.00 sıralarında metan gazı patlaması nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Alevlere, Muğla Büyükşehir ve Bodrum itfaiye ekipleri, toplam 8 itfaiye aracı, 3 dozer ile müdahale etti.

DHA

DHA

Alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçraması son anda önlenebildi. Çöplüğün rehabilite ihalesini alan firmada görevli 20 işçi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın yönünü sık sık değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Yangın nedeniyle Milas- Bodrum Karayolu da zaman zaman duman altında kaldı, ulaşım güçlükle sağlanabildi.

DHA

DHA

Çöplüğün rehabilitasyonunu yapan özel şirketin işçilerinden Muhammet Çelik (34), “Yangın, metan gazı patlaması ile aniden başladı. Ardından başka patlamalar da meydana geldi. Bu nedenle birden fazla noktada başlayan yangın hızla büyüdü. Söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

DHA

DHA

Dumanlar Bodrum’un Turgutreis ve Ortakent mahallelerinden görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor. DHA

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