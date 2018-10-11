Son dakika: Dev proje iptal edildi! Boğaz sırtlarına yapılacaktı…

İBB, CHP ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın itirazı üzerine Sarıyer İstinye’de boğaz sırtlarında Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan eski Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın yapacağı spor akademisi ve spor hastanesinin plan değişikliğini iptal etti. 127 bin metrekarelik alana yapılacak projeyi bakanlık mevzuata aykırı buldu.

Sarıyer İstinye'de, İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'nün kullandığı Boğaziçi geri görünüm sınırlarındaki 127 bin metrekarelik araziye, Sarıyer Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Trabzonspor eski Başkanı Muharrem Usta'nın yapacağı spor akademisi ve spor hastanesinin plan değişikliliği CHP ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın itirazı üzerine iptal edildi.

İPTAL EDİLEN PLANI, MEVLÜT UYSAL ONAYLAMIŞTI

Arazide Medical Park Hastaneleri'nin de sahibi olan eski Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın kurduğu vakıf aracılığı ile spor akademisi ve spor hastanesi yapılması için İBB tarafından 2017 yılında plan değişikliği gerçekleştirildi.

Plana, “Kentsel ve bölgesel büyük spor alanı” olarak belirlenmiş parselin planına “spor akademisi ve spor hastanesi” fonksiyonları eklenerek emsal yani inşaat hakkı 0.50 olarak belirlendi. Değişikliği 12 Ocak 2018'de İBB Başkanı Mevlüt Uysal onayarak 13 Mart 2018'de itirazlar için askıya çıkarıldı.

BAKANLIK, MEVZUATA AYKIRI BULDU

Plana CHP'li meclis üyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı itiraz etti. Bakanlığın itirazında değişikliğin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek iptali istendi. Yönetmeliğe göre, spor ve oyun alanlarına spor akademisi ve hastane gibi tesislerin yapılmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, stadyum alanına da alışveriş birimi, sosyal kültürel tesis, otopark yapmanın da hukuken mümkün olmadığının altı çizildi. Özel eğitim tesisi alanı belirlenirken İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, özel sağlık tesisi alanı belirlenirken de İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden görüş alındığına dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığına dikkat çekildi. Belediyelerin yönetmelik uyarınca alan kullanımını genişleten plan değişikliği yapamayacağı ifade edildi. İstanbul 3 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararıyla da spor akademisi ve spor hastanesi fonksiyonlarının spor alanına yapılabilecek fonksiyonları kapsamadığı için yoğunluk arttırıcı olduğundan uygun bulunmadığını aktaran bakanlık, itirazlarının haklılığının bu karar ile de ortaya konulduğunu belirtti.

ESKİ PLANA DÖNÜLMESİ UYGUN BULUNDU

CHP'li meclis üyelerinin itiraz başvurusunda da 126 bin 984 metrekarelik alanda 0.50 emsal ile 63 bin 492 metrekare inşaat yapılmasının önerildiği belirtilerek “Kentsel spor alanında bu kadar büyük ölçüde tesisin yapılmasının gerekliliği düşünülmelidir. Mevzuata göre spor alanlarına ek dinlenme tesisleri yapılabilirken plan ile konaklama tesisi adıyla büyük bir inşai faaliyetin önü açılmaktadır” denildi. Komisyon da itirazlar doğrultusunda yapılan plan değişikliğini iptal ederek eski plana dönülmesini uygun buldu.

TESİSTE NELER VAR?

Büyük bölümü yeşil alan olan parselde Yaban Hayvanları Müzesi, 3 adet tenis kortu, 3 adet trap-skeet atış poligonu, misafirhane, havalı silahlar atış poligonu ile lokal ve idari binalar bulunuyordu.