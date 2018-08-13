Boğaz’da büyük tehlike

İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi. Geminin sürüklenme anı kıyıdakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı ‘Hazar’ adlı kargo gemisi sabah saatlerinde Karadeniz’den boğaza giriş yaptı. Gemi 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı hemen çapa attı ancak gemi Anadolu Hisarı’nda kıyıya yakın bir noktada ters dönerek durabildi. Geminin olduğu yere sahil güvenlik botları sevk edildi.

Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından gemi sahil güvelik ve deniz polisi eşliğinde Karadeniz’e doğru tekrar hareket etti. Yeniköy açıklarına gelen gemi Marmara Denizi’ne doğru tekrar dönüş yapıp 10.45 sıralarında Marmara Denizi’ne açıldı.

SÜRÜKLENME ANI KAMERADA

Karadeniz’den Marmara’ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.

4 AY ÖNCE GEMİ YALIYA ÇARPMIŞTI

7 Nisan 2018 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçen yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.