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Boğazda faciadan dönüldü! Birkaç metre farkla…

Dümeni kitlenen bir yük gemisinin, boğazda bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak kısmi olarak yıkmasıyla büyük bir tehlike belki de kıl payı atlatıldı.

android-time 16:50 7 Nisan 2018
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Boğazda faciadan dönüldü! Birkaç metre farkla…
Dümeni kitlenen bir yük gemisinin, boğazda bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak kısmi olarak yıkmasıyla büyük bir tehlike belki de kıl payı atlatıldı.

İstanbul Boğazı’nda tam anlamıyla facianın eşiğinden dönüldü. Dümeni kitlenen “Vitasprit” isimli Malta bandıralı yük gemisi, Beylerbeyi’nde bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yalı kısmi olarak yıkıldı.

Ancak belki de asıl facianın kıyısından kıl payı dönüldü.

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Öyle ki, kaza yerinin yalnızca birkaç metre yanında boğazın popüler restoranları bulunuyor. Kazadan sonra lokantada bulunanlar tarafından çekilen fotoğraflar geminin restorana çarpması durumunda belki de çok sayıda can kaybı yaşanabileceği gerçeğini gözler önüne seriyor.

İşte o kareler…

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Son güncelleme: android-time 16:5207.04.2018
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