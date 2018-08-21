Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boğaz’da ilgi çeken gemi; dünyada sadece 5 tane var

Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' öğle saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

android-time 16:38 21 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' öğle saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

Dünyada sadece 5 tane bulunduğu belirtilen gemilerden biri olan ‘Nava Scoala Mircea’ saat 14.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. 1938 yılında  Almanya’da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Bazı öğrenciler, İstanbul Boğazı’nı izlerlerken bazı öğrenciler ise fotoğraf çekti. Kıyıdakilerde görüntüsüyle dikkat çeken gemiyi ilgiyle izledi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Arnavutluk’un Durres Limanına gitmek için Marmara Denizi’ne açıldı.

Son güncelleme: android-time 16:5421.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar