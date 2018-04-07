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Boğaz’da son durum

Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nün altından geçen yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı

android-time 16:34 7 Nisan 2018
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Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nün altından geçen yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı
Son güncelleme: android-time 16:3707.04.2018
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