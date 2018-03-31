Boğaziçi Üniversitesi’nde mail krizi!

Boğaziçi Üniversitesi, akademik kadrosu, öğrencileri ve çalışanları ile iletişim kurulan mail sisteminden gelen maillerle yankılanıyor. Üniversite son mailinde ise mail adreslerine sanal saldırı yapıldığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi”nin mail sistemi üzerinden 15.34'te bir mesaj paylaşıldı. Mesajın paylaşılmasından 10 dakika sonra üniversitenin resmi mail hesabından öğrencilere ve çalışanlara ilk mailin rektörlük kontrolü dışında atıldığını açıklayan yeni bir mail daha yollandı.

Tüm akademik kadro, öğrenci ve çalışanlara gönderilen ve üniversiteyi karıştıran mailde şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Boğaziçi Üniversitesi mensupları ve sevgili öğrenciler,

Son dönemlerde yaşanan olaylar neticesinde üniversitemiz tarihinde ilkleri yaşar olmuş ve yaşananlardan ötürü yıllardır süre gelen Boğaziçi kimliği ve kültürü ciddi ölçüde zarar görmüştür. 19 Mart 2018 Pazartesi günü üniversite iradesi dışında gerçekleşen tatsız olayları desteklemediğimiz gibi bu olaylar neticesinde üniversite idaresine müdahale edilmesini de desteklemiyoruz. Öyle ki üniversitemiz temel ilkelerini ve duruşunu yitirmiş olup fikirlerin korku ve endişe ile ifade edildiği bir yapıya evrilmiş ve üniversite organları bu süreçler içerisinde işlev kaybı yaşamıştır. Yaşanan bu kayıplar eşliğinde meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır. Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir. Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz.”

REKTÖRLÜK ONAYINA SUNULMADAN ATILMIŞ

Habertürk’ten Leyla Ünal’ın haberine göre, Üniversitenin resmi mail hesabından atılan mesajdan 10 dakika sonra tüm akademisyenlere, öğrencilere ve çalışanlara yeni bir mesaj daha yollandı. O mesajda ise, ilk açıklamanın rektörlük onayı olmaksızın gerçekleştirildiği belirtilerek, “Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz” denildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz.”

BOĞAZİÇİ REKTÖRLÜĞÜ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan mail kargaşasına ilişkin üniversite rektörlüğünden de yazılı bir açıklama yapıldı. Üniversitesinin açıklaması şöyle:“Üniversitemize yapılan sanal saldırı hakkında açıklama 30 Mart 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi'nin e-mail sisteminden bir sızma sonucu gönderilen ‘Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine' ve ‘Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!' başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır.”