Boğaziçili öğrencilerden ‘işkence gördük’ iddiası

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine işkence yapıldığı iddia edildi. İddiayı öğrencilerin avukatları yaptıkları yazılı açıklama ile duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 12 Nisan 2018 tarihinde gözaltına alınıp 14 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan iki öğrencinin gözaltı sürecinde işkence gördüğü iddia edildi. Öğrencilerin avukatları konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddialara ilişkin hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

12 Nisan 2018 tarihinde gözaltına alınan ve 14 Nisan 2018’de tutuklanan iki öğrencinin avukatları Sema Özdemir ve Metin Sezgin tarafından yapılan yazılı açıklamada; 12 Nisan 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nden gözaltına alınan öğrencilerin, önce kampüsün karşısındaki otoparkta daha sonra ise götürüldükleri Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ağır işkenceye maruz bırakıldıklarını iddia edildi.

‘LOKUM GERİLİMİ’ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz Mart ayında Afrin operasyonu sürerken, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir etkinlikte ”İşgalin, katliamın lokumu olmaz” pankartı asılmış, bunun üzerine okulda farklı öğrenci grupları arasında gerilim yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Boğaziçi’ndeki bu gerilimle ilgili ”İstanbul’da bir üniversited, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu malasarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez” demişti.