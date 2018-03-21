Bol sıfırlı boşanma davasına ‘ihanet’ yalanlaması

İş adamı Murat Genç eşi Nazan İlcan Genç’e 6 milyon 500 bin dolar yaklaşık 25 milyon lira vererek boşanmıştı. Bol sıfırlı boşanma davasına bir 'yasak aşkın' sebep olduğu iddia edilmişti. Ancak söz konusu 'üçüncü şahıs'tan iddialara yanıt geldi: Benim yüzümden boşanmadılar sebebini bilmiyorum...

Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç'in oğlu Murat Genç, eşi Nazan (İlcan) Genç'ten Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi'nde, 31 Temmuz 2017'de protokol yaparak anlaşmalı şekilde boşanmıştı.

17 Eylül 2011'de görkemli bir düğünle evlenen ve 4 yaşında bir oğulları olan çiftin rekor boşanma protokolü de Türkiye’nin gündemine oturmuştu.Mahkeme kararına geçen ve kesinleşen boşanmanın sonuçlarına ilişkin beş sayfalık protokole göre Murat Genç boşandığı eşine, “mal paylaşımından doğan hakların, maddi ve manevi tazminat karşılığı” olarak 6 milyon 500 bin dolar yani yaklaşık 25 milyon lira verecek. Bu tazminatın dört ayrı senet düzenlenerek, 21 Aralık 2018'e kadar ödeneceği öğrenildi.

BOŞANMAYA SEBEP GÖSTERİLEN PINAR GÜNEŞ CEHPESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bol sıfırlı protokolle bir anda Türkiye’nin gündemine oturan davaya ilişkin; Murat Genç’in ailece görüştükleri, birlikte seyahatlere gittikleri Pınar Güneş’e aşık olduğu ve bunun ortaya çıkmasının ardından önce Pınar Güneş’in ardından da Murat Genç’in eşlerinden boşandıkları iddia edilmişti.

‘EŞİMDEN 3 YIL ÖNCE ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YÜZÜNDEN BOŞANDIM’

Söz konusu bu iddiaya ilişkin ‘yuva yıkan kadın’ iddiasıyla anılan Pınar Güneş cephesinden yanıt geldi. Avukatı Süha Fazlı Erik aracılığıyla açıklama yapan Pınar Güneş “Ben eşimden 3 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandım” dedi.

Avukat Erik yaptığı açıklamada şunları kaydetti “Öncelikle müvekkilim Levent Karsak'tan 2015 yılında boşanmış olup; boşanma sebebi şiddetli geçimsizliktir. Ancak sanki ‘Müvekkilim ile Murat Genç arasında bir aşk ilişkisi varmış ve müvekkilimin boşanma sebebi de bu ilişkiymiş’ gibi ilgisiz bir şekilde müvekkilimin 2015 yılında gerçekleşen boşanması haberdeki olaya bağlanmış ve sanki yeni gerçekleşmiş gibi yansıtılmıştır.

Müvekkilimin eski eşi Levent Karsak ve Metin Genç Ankara kökenli kamu müteahhitleridir ve bu sebeple de birbirlerini tanımaktadırlar. Ailecek görüşüldüğü, birlikte seyahat edildiği gibi hususlar doğru değildir.

Aynı sektörün insanları olmalarından mütevellit birbirlerini tanıdıkları doğru olmakla birlikte müvekkilim ile Murat Genç arasında bir ilişki olduğu da kesinlikle doğru değildir. Ayrıca Genç çiftinin boşanma nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilecek bir yakınlığı da bulunmamaktadır.”