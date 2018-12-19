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Bolu Dağı’nda ulaşıma kar ve sis engeli!

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

android-time 19:24
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Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı’nda kar kalınlığı yeşil alanlarda 5 santimetreye ulaştı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, özellikle D-100 Karayolu’nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkiilerinde zorlandı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

ürücüler sisin etkili olduğu yerlerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar açılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:2619.12.2018
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