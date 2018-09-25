Bolu’da günlerce 5 metrelik çukurda kurtarılmayı bekledi

Bolu’da, kendisinden üç gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Yusuf Öznur, ormanlık alanda traktörü ile yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurun içerisinde bulundu. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Adil Öznur, "Çukur yaklaşık 5 metre derinliğinde ve neden açıldığını bilmiyoruz" dedi.

Alınan bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Afşar köyündeki evinden geçen pazar ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Yusuf Öznur’un bulunması için dün çalışma başlatıldı.

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AFAD koordinesinde jandarma ve UMKE ekipleri tarafından yapılan ve köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışması, gece verilen aranın ardından sabah yeniden başladı. Köyde ve çevrede bulunan köyler ile yaylalarda yapılan aramalardan netice alınamayınca havanın kararmasıyla çalışmalara yeniden ara verildi.

TRAKTÖR İZLERİNİ TAKİP ETTİLER

Öznur’un akrabaları Ayhan Türk ve İsmail Aydemir, evlerine döndükleri sırada Baltalı köyü yakınlarında bulunan ormanlık arazide traktör izine rastladı. İzleri takip eden ikili, Öznur’u ve traktörünü yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurun içerisinde buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve UMKE ile Bolu Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı kaza kırım ekibi, Öznur’u düştüğü çukurdan çıkartarak, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Öznur’un, ormanlık arazide traktörü ile ilerlediği esnada çukuru görmeyerek içerisine düştüğü öğrenildi.

“BU ÇUKURUN NEDEN AÇILDIĞINI BİLMİYORUZ”

Öznur'un oğlu Adil Öznur ise babasının pazar günü akşam saatlerinden itibaren kayıp olduğunu anlatarak, “Çok şükür bulduk. Sağlık durumu şu anda iyi. Çukur yaklaşık 5 metre derinliğinde ve neden açıldığını bilmiyoruz.” ifadesini kullandı. AA