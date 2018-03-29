Bolu’da günlük kiralanan bir eve yapılan baskında dört kişi gözaltına alındı

Bolu’da, günlük kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda yabancı uyruklu iki kadınla üç erkeği gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin, kadınlara fuhuş yapmaları konusunda aracılık ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta günlük kiralanan bir evde fuhul yapıldığı ihbarı üzerine eve operasyon yaptı.

Polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddia edilen eve yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 2 kadın ile 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada yakalandı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 erkek para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Fuhuş operasyonunda yakalanan Gürcistan uyruklu N.İ. (46) ve I.X. (40) ise ifadelerinde, fuhuşa aracılık eden kişinin İ.A. isimli kişi olduğunu söylediler.

“SADECE YÜZDE 20 ALIYORDUM”

Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kaldığı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen İ.A.'nın emniyetteki ifadesinde, “Kadınlar bana paraya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Ben de yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptım. Amacım tamamen yardım etmekti. Kazandıkları paradan sadece yüzde 20 alıyordum” dediği öğrenildi. N.İ. ve I.X. isimli kadınlar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatı. İ.A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İHA