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Bolu’da iki grup arasında kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Bolu'da iki grup arasında beşer dakika arayla yaşanan iki kavgada 3 kişi yaralandı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

android-time 23:53 14 Ekim 2018
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Bolu’da iki grup arasında kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
Bolu'da iki grup arasında beşer dakika arayla yaşanan iki kavgada 3 kişi yaralandı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir mağazada çalışan eski kız arkadaşını yeni sevgilisiyle gören genç, ikilinin yanına giderek tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine iki erkek arasında kavga çıktı. Çıkan kavga, cadde üzerine bulunan sivil ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

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KALABALIK GRUPLAR KARŞILAŞTI

İlk olaydan yaklaşık 5 dakika sonra İzzet Baysal Caddesi Vaysal Sokak üzerinde daha kalabalık gruplar halinde karşılaşan taraflar bu kez yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki gruba müdahale ederek ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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