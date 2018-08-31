Bolu’da orman yangını!

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi.

Bolu'nun Göynük ilesi Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Göynük, Mudurnu ve çevre ilçelerin Orman İşletme Şeflikleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan çok sayıda arazöz sevk edildi.

HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Orman ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, Bolu İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin de bölgeye gönderildiği belirtildi. Öte yandan, yangının söndürülmesi için Orman Genel Müdürlüğünden yangın söndürme helikopteri talep edildiği öğrenildi. İHA