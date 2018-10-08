Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Borçlarını ödeyemeyen bakkaldan intihar girişimi

Bursa'da, parkta başına tabanca dayayıp intihara kalkışan bakkal Ufuk A. (33), polis tarafından ikna edildi.

android-time 23:01 8 Ekim 2018
Haberler Gündem
Bursa'da, parkta başına tabanca dayayıp intihara kalkışan bakkal Ufuk A. (33), polis tarafından ikna edildi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Kültürpark’ta, elindeki tabanca ile çimlerin üzerine oturan Ufuk A.’yı görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çelik yeleklerini giyerek yaklaştıkları Ufuk A. ile konuştu.

PARKTA TABANCA İLE İNTİHARA KALKIŞAN UFUK A., POLİSLER TARAFINDAN İKNA EDİLDİ. FOTO:DHA

PARKTA TABANCA İLE İNTİHARA KALKIŞAN UFUK A., POLİSLER TARAFINDAN İKNA EDİLDİ. FOTO:DHA

Polisler, zaman zaman tabancayı başına dayayıp, “Çok borcum var. Elimden geleni yaptım ama ödeyemiyorum” diyen Ufuk A.’yı ikna etmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, “Biz sana yardımcı olacağız” diyerek, Ufuk A.’dan silahını bırakmasını istedi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda elindeki silahı polise teslim eden Ufuk A., ambulansla hastaneye götürüldü. İntihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 23:1508.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar