Boş yakıt tankeri araziye düştü

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi kırsalına havadan metal bir cisim düştü. Cismin savaş uçağına ait yakıt tankeri olduğu açıklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Akçamescit kırsal Mahallesi yakınlarına gökyüzünden bir cisim düştü. Boş araziye cismin düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, etrafa dağılan cismin metal parçalarını toplayarak incelemek üzere Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

ARAZİ SAHİBİ: BİRDEN SES GELDİ

Araziye düşen yakıt deposunun parçaları olay yerinde yapılan incelemenin ardından traktöre yüklenip İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Sabah saatlerinde tarlada ilaçlama yaparken gürültünün ardından duman oluştuğunu gören arazi sahibi Sabri İzol, “Ben arazide ilaçlama yapıyordum. Birden bir ses geldi. O yöne gittiğimde dumanlar yükseliyordu. Bu parçaları görünce hemen jandarmayı aradık. Burada jandarma geniş bir güvenlik önlemi aldı. Düşen cismin uydu parçası ya da yakıt tankı olabileceğini söylediler. Daha sonra bir traktöre koyup götürdüler” dedi.

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa Valiliği, Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi yakınlarına düşen parçalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, cismin İnsansız Hava Aracı’na (İHA) ait olduğu değerlendirilerek “İlimiz Hilvan ilçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşeyi henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracı’na ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık 1 kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir” denildi.

DHA