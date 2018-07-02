Boşandı ama kurtulamadı! Eski eşinin iş yerini basıp dehşet saçtı…

İstanbul Sultangazi’de eski eşinin iş yerini basan şahıs, elinde bıçakla dehşet saçtı. Tabure ile saldıran şahıs eski kayınpederini ve eski eşini bıçakla yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 yıl evli kalan ve 2 çocuk sahibi olan Sema A. (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ömer B.'den (28) yaklaşık 1 buçuk ay önce boşandı. Ancak Ömer B. eski eşini rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine genç kadın mahkemeye başvurarak Ömer B. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen rahatsız etmeye devam eden Ömer B. önceki gün kadının çalıştığı diş polikliniğine geldi.

Eski eşiyle görüşmek istemeyen Sema A. ise babası Ayhan A.'yı (45) arayarak yardım istedi. Burada başlayan sözlü tartışma iş yerinden dışarıya taştı. Kavganın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkartan Ömer B. etrafa savurmaya başladı. Bunun üzerine baba da eline sopa alarak saldırgana karşılık verdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay bir anda sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tabure ile eski kayınpederine vuran damat, bıçağı tekrar eline alarak eski eşini bacağından, kayınpederini ise göğsünden yaraladı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı baba ve kızı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonucu ambulansla Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

İHA